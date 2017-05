Politik Bärnau

12.05.2017

12.05.2017

Bei den Konzentrationsflächen für die Windkraft ist in Bärnau die Flaute vorbei. Mit einem neuen Windgutachten soll wieder ins Bauleitverfahren eingestiegen werden.

Aktuell keine Anträge

Wir doktern sechs Jahre herum und haben nichts. Kurt Fischer (CFWG)

Gut 100 000 Euro hat die Stadt seit 2011 in die Ausweisung von Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung investiert. Entwickelt hat das Planungsbüro Markert damit eine Karte mit geeigneten Flächen zwischen Ellenfeld und Hermannsreuth. Vor zwei Jahren wollte der Stadtrat dann die geeigneten Gebiete auf ein rund 33 Hektar großes Areal nördlich von Hermannsreuth beschränken. Durch die anstehenden rechtlichen Änderungen (10-H-Regelung) war das Verfahren jedoch gestoppt worden.Die Entscheidungen sind getroffen worden und der Stadtrat hatte sich jetzt die Frage zu stellen, wie es weitergehen soll. Die bereits bestehenden Planungen, so machte Diplom-Ingenieur Peter Markert bei der Sitzung am Donnerstag deutlich, könnten nicht so einfach fortgeführt und nur um die neue Gesetzeslage ergänzt werden. Zu lange ziehe sich das Verfahren jetzt schon hin, so dass zumindest ein neues Windkraftgutachten vom Landratsamt gefordert würde.Bürgermeister Alfred Stier sprach sich entschieden für eine Fortführung der Planungen aus, die weiter "qualifiziert begleitet" werden müssten. "Wir wollten den Bau von Windrädern konzentrieren", erinnerte Gottfried Beer (SPD) an die Absichten des Stadtrats. Mit der 10-H-Regelung hätte die Regierung das Ziel verfolgt, kleinere Anlagen und weniger Flächen zu erreichen. "Das wird sich niemals rechnen", beurteilte der SPD-Stadtrat diesen Ansatz und konnte sich auch nicht vorstellen, dass für den Bereich Bärnau noch eine "sinnvolle Planung" möglich ist.Ohne Konzentrationsflächen bestimmen aktuell die 10-H-Regelung (zehnfache Höhe der Anlage als Abstand zur Wohnbebauung) sowie "harte Ausschlusskriterien" (z.B. Landschaftsschutzgebiet) die Rechtslage, informierte Markert. Weiterhin gilt für die Windräder auch die Privilegierung für Vorhaben im Außenbereich. Nachdem in Bärnau das Bauleitverfahren so lange ruhe, hätte die Stadt keine Möglichkeit, Anträge zurückzustellen. Auf Nachfrage von Kurt Fischer (Christliche Freie Wählergemeinschaft) bestätigte Bürgermeister Stier, dass die Stadt derzeit "keine Kenntnis" von Anträgen für Windräder hätte. "Wir doktern sechs Jahre herum und haben nichts", bedauerte Fischer die zurückliegenden Anstrengungen. Christoph Weigl (CSU), wie auch Alfred Wolf (Junge Wählergemeinschaft) und Michael Schedl (CSU), bestärkten weiter die Absicht, durch Konzentrationsflächen einen "Wildwuchs" an Anlagen zu verhindern. "Bis auf die 10-H-Regelung hat sich elementar nichts verändert", urteilte Wolf. Kurt Fischer wollte als ersten Schritt die Erstellung des Gutachtens mittragen. Markert hält die Aktualisierung für "rechtlich unverzichtbar". Nur gegen die Stimme von Gottfried Beer erteilte der Stadtrat den Auftrag, zur Aktualisierung des Windkraftgutachtens. Dabei gab Bürgermeister Stier dem Planer mit auf den Weg, schon zur Juli-Sitzung das neue Gutachten zu präsentieren. Stier hofft auch zu dem Zeitpunkt auf die entsprechenden Unterlagen, um die Aufnahme des Bauleitverfahrens vorzunehmen.