13 Kinder bei Erstkommunion

Vermischtes Bärnau

02.05.2017

Schwarzenbach. In der Pfarreiengemeinschaft Bärnau-Hohenthan-Schwarzenbach feierten am Sonntag 13 Kinder Erstkommunion. Den feierlichen Gottesdienst in der St.-Michael-Kirche in Schwarzenbach zelebrierte Pfarrer Johann Hofmann, begleitet von Pastoralassistentin Maria Wagner. Beim Einzug in die Kirche spielte die Stadt- und Jugendblaskapelle "Grenzlandbuam" Bärnau. Den Gottesdienst umrahmte der Chor "Klangfarben". Bild: Karin Ockl