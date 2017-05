Vermischtes Bärnau

04.05.2017

3

0 04.05.2017

Zuhause daheim - geht das auch im Alter? Nachbarschaftshilfe und Seniorenbeirat wollen zu dieser Frage bei einer Aktionswoche aufklären.

Geh- und Aufstehhilfen

Der Wunsch und das Ziel vieler Menschen ist es, auch im Alter ein unabhängiges und eigenständiges Leben in ihrer vertrauten Umgebung zu führen. Doch oft sind dann die eigene Wohnung oder das eigene Haus nicht entsprechend ausgestattet, halten häufig Hindernisse bereit, die mit zunehmendem Alter schwieriger zu überwinden sind und die Unfälle und Verletzungen geradezu herausfordern. Dabei würden oft schon kleine, aber wirkungsvolle Anpassungen genügen, um älteren Menschen mehr Wohnqualität in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Deshalb möchte die NBH Bärnau gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Stadt einen Vortrag im Rahmen der Aktionswoche 2017 "Zuhause daheim" anbieten. In Zusammenarbeit mit der Wohnberatung des Landkreises Tirschenreuth, Anita Busch, und dem in Tirschenreuth ansässigen Sanitätshaus Kuttenberger. Thema: "Was macht den Alltag zuhause leichter und bequemer?" Dieser Vortrag ist aber nicht nur für Senioren gedacht. Auch für jüngere Leute, die noch fit sind, kann das eine oder andere Hilfsmittel durchaus Erleichterungen im Leben bringen.So werden unter anderem von Anita Busch und dem Sanitätshaus Kuttenberger bewährte Hilfen vorgestellt. Wie etwa Geh- und Aufstehhilfen, die für mehr Mobilität sorgen. Messgeräte für Körperfunktionen, wie Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte. Hilfsmittel zur Pflege und für mehr Selbständigkeit im Badezimmer. Wichtig ist auch der "Draht nach draußen", der mit Telefon und Notruf gesichert werden kann. Deshalb werden ein benutzerfreundliches Seniorenhandy und andere Kleingeräte, die das Leben alleine zu Hause leichter machen, vorgestellt. Gehen die "kleinen Helfer" oft nicht weit genug, lassen sich bauliche Veränderungen im Wohnbereich nicht vermeiden. Dabei stehen den Senioren die Wohnberatungsstellen und die ausgebildeten Wohnberater gerne zur Verfügung. Wichtig natürlich auch die Kosten. Was übernimmt beispielsweise die Pflegekasse oder andere Förderstellen.Termin für diesen interessanten Vortrag ist Mittwoch, 17. Mai, 18.30 Uhr, im "Gasthof zur Post" in Bärnau.