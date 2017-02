Vermischtes Bärnau

19.02.2017

Größtes archäologisches Freilichtmuseum ist der Geschichtspark Bärnau schon. Mit dem Archäo-Zentrum Bayern - Böhmen auch Hochschulstandort. Und das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange.

Große Freude herrscht bei der Otto-Friedrich-Universität Bamberg über die Genehmigung des Projekts "Archäo-Zentrum Bayern - Böhmen". Mit der Kooperation zwischen den Universitäten Bamberg, Pilsen und Prag sowie dem Geschichtspark-Trägerverein "Via Carolina" aus Bärnau wurde ein universitäres Vorhaben mit grenzüberschreitendem Pilotcharakter angestoßen.Der Präsident der Universität, Professor Dr. Godehard Ruppert und der Leiter des Lehrstuhls für Archäologie, Prof. Dr. Ingolf Ericsson, steckten nun bei einem Treffen mit Landrat Wolfgang Lippert, Bezirksrat Toni Dutz, Bürgermeister Alfred Stier sowie dem Vorsitzenden des Vereins "Via Carolina", Alfred Wolf, und dem wissenschaftlichen Leiter Stefan Wolters die ersten Ziele ab.Ruppert betonte, dass ein langfristiges Engagement im "Archäo-Zentrum Bayern - Böhmen" beabsichtigt sei. Er sah in dem Vorhaben ein echtes Zukunftsprojekt. Ziel der Universität sei es, nicht die Massenfächer zu bedienen und mit großen Universitäten zu konkurrieren, sondern besondere Fächer und Nischen zu fördern und möglichst attraktiv aufzustellen.Gerade der Praxisbezug und eine konsequente Ausrichtung des Lehrangebots für den beruflichen Nutzen der Studierenden seien von hohem Stellenwert. Der Präsident erachtete es als sehr wichtig, Studenten zur europäischen Zusammenarbeit zu begeistern, über den Tellerrand zu schauen und in einem größeren Rahmen kooperieren zu lernen. Ruppert bescheinigte dem "Archäo-Zentrum" so viel Potenzial, dass er davon ausgehe, die Studentenzahl im Laufe der Zusammenarbeit zu erhöhen und die Möglichkeiten in Bärnau auch für andere Lehrstühle wie Denkmalpflege, Geografie und Didaktik zu erschließen.Landrat Wolfgang Lippert machte die Wichtigkeit des Vorhabens für die gesamte grenzüberschreitende Region deutlich. Für Tirschenreuth als Bildungslandkreis sei ein weiteres Alleinstellungsmerkmal erreicht. Humorvoll machte Bezirksrat Toni Dutz deutlich, dass mit der Zusammenarbeit zwischen den Universitäten Prag, Pilsen und Bamberg nicht nur die Grenze nach Tschechien, sondern auch nach Oberfranken überschritten werde. Auch für den Bezirk Oberpfalz sei der grenzüberschreitende Standort ein Signal für die Zukunft.Für die Stadt Bärnau sah Bürgermeister Alfred Stier allein durch die Genehmigung des EU-Projekts plötzlich eine Vielzahl an Möglichkeiten in der Stadtentwicklung, aber auch weitere Partnerschaften. Die regionale Lage und bereits geschaffene Standortvorteile könnten als Ausgangsbasis für verschiedenste grenzüberschreitende Kooperationen dienen.