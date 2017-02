Vermischtes Bärnau

08.02.2017

Silberhütte. Mehr als 300 Schüler hatten am Mittwoch im Skilanglaufzentrum Spaß bei den Bayerisch-Böhmischen Winterspielen. Das Interesse am Sport, am grenzüberschreitenden Miteinander und an der Natur wecken, darum ging es bei der vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten und von den Bayerischen Staatsforsten unterstützten Aktion.

Viele Helfer hatten für die Schüler aus Neustadt, Altenstadt, Mitterteich, Pleystein, Plößberg, Tachov, Bor, Strakonice und Stribro ein vergnügliches Programm vorbereitet. Es reichte vom Skilanglauf über Schlittenfahrten, Tests an der Laser-Biathlonanlage bis hin zur Wanderung zum Turm am Rabenberg. Bild: nm