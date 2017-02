Vermischtes Bärnau

Mehrere zur Tatzeit offenbar betrunkene Jugendliche und junge Erwachsene betraten am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr eine Asylbewerberunterkunft in Bärnau. Zuvor hatten sie gegen die Rollläden des Hauses geschlagen hatten woraufhin ihnen die Haustüre geöffnet wurde. In der Folge sollen die Eindringlinge die anwesenden Bewohner bedrängt haben.

Zu körperlichen Übergriffen oder Verletzungen ist es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gekommen. Nach Angaben der Geschädigten könnte einer der Beteiligten eine verfassungswidrige Geste gezeigt haben. "Im und am Gebäude stellten die Ermittler Schäden am Rollladen und der Einrichtung des Wohnhauses in Höhe von mehreren hundert Euro fest", berichtet Polizeisprecher Albert Brück.Weidener Kriminalbeamten gelang in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Polizeiinspektion Tirschenreuth die Identifizierung von fünf dringend tatverdächtigen jungen Männern im Alter zwischen 16 und 24 Jahren aus dem Landkreis Tirschenreuth. In ersten Befragungen räumten einzelne ein, dass sie sich zur Tatzeit in der betroffenen Unterkunft aufgehalten haben. Albert Brück: "Die Ermittlungen zur Aufklärung der Geschehnisse durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden laufen auf Hochtouren."