Vermischtes Bärnau

25.04.2017

Bereits zum 19. Mal fand am Samstag das grenzüberschreitende Bierfassrollen auf der über 50 Kilometer langen Strecke entlang der Goldenen Straße von Störnstein nach Chodová Planá statt. Beim Rollen des 100-Liter-Fasses aus Eichenholz wechselten sich in Etappen von jeweils zwei Kilometern deutsche und tschechische Vierer-Teams ab.

In Bärnau ergriff eine ganz besondere Mannschaft die Seile und Stöcke! Vier Darsteller des Geschichtsparks Bärnau-Tachov trieben das Fass in mittelalterlicher Gewandung vom Ortseingang bis zum Marktplatz, wo anschließend die Blaskapelle Chodovarka spielte und die Brauerei Chodovar kostenlos Bier ausschenkte. "Im letzten Jahr waren die Darsteller in Rüstungen gekleidet, das war natürlich etwas spektakulärer. Bloß niemand von denen, die im letzten Jahr erlebt haben, wie das ist, in einer Rüstung laufen zu müssen, wollte es in diesem Jahr wiederholen", lachte der Vorsitzende des Geschichtspark-Trägervereins Alfred Wolf, der in Gewandung mitrollte.Auf dem Bärnauer Marktplatz, wo die Akteure ihre Mittagspause machten, herrschte eine angenehme und lustige nachbarschaftliche Atmosphäre. Die zahlreichen Besucher fanden bei regnerischem Wetter in den von der Stadt aufgestellten Zelten Unterschlupf.