Blick auf Wintermode

Vermischtes Bärnau

22.09.2016

0 22.09.2016

Die "Post" hat schon vielen besonderen Veranstaltungen Raum gegeben. Nun wird eine Modenschau folgen.

Mode, die auf einem Kleiderständer hängt, wirkt ganz anders als Mode, die getragen wird. Deshalb ist es immer wieder aufregend, auf dem Laufsteg zu sehen, wie ein Stoff fällt, welche Schnitte besonders schmeichelhaft für die Figur sind oder welche Muster und Farben gut zusammenpassen. Verschiedene Veranstaltungen wurden von der Nachbarschaftshilfe bereits in diesem Jahr angeboten und erfreuten sich reger Beteiligung. Nun steht ein weiteres "Highlight" kurz bevor.Dieses Mal lädt die NBH die Bürger der Gemeinde zu einem etwas anderen Event ein - zu einer Modenschau, nicht nur für die Damen, auch für die Herren. Dazu präsentiert die Firma Witt aus Weiden eine Auswahl aus ihrer aktuellen Herbst- und Winterkollektion. Das Besondere dabei: Vorgeführt von einheimischen Models aus der Gemeinde. Alter, Maße und Größe spielen dabei keine Rolle. Ob die Mode in diesem Winter viel Farbe zeigt, ob die Röcke oder Jacken dieses Jahr länger oder kürzer sind - davon können sich am Montag, 10. Oktober, um 15 Uhr im "Gasthof zur Post" alle Modeinteressierten überraschen lassen. Kaffee, Kuchen und Brotzeiten gibt's natürlich auch. Eingeladen ist die gesamte Bevölkerung - auch die Herren.