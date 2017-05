Vermischtes Bärnau

01.05.2017

511

Ahornberg . (kro) Die "Stodlbauerin", Gabi Schmidkonz aus Beierfeld, ist mit allen Wassern gewaschen. Denn sie klaute am Dienstag nach Ostern mit ihren vier Kindern Florian (21 Jahre), Simon (17), Valentin (15) und Magdalena (11) sowie einigen Freunden den Maibaum der Ahornberger. Das gute Stück lag abgesägt noch im Wald.

Mit einem Bulldog wurde der 18 Meter lange Maibaum nach Beierfeld abtransportiert und dort gelagert sowie streng bewacht. Denn es gab immer wieder nächtliche Versuche anderer Gruppen, den Maibaum zurückzuklauen. Doch Gabi Schmidkonz erwischte sie alle. So mussten die Interessenten aus Dippersreuth, die Bärnauer Feuerwehr-Jugend, die Liebensteiner, die Iglersreuther und die Dürnkonreuther unverrichteter Dinge wieder abziehen, denn die resolute "Stodlbauerin" verteidigte den erbeuteten Maibaum raffiniert.In langwierigen Verhandlungen wurde der Preis für die Zurückgabe ausgehandelt. Letztlich einigten sich die Ahornberger auf 30 Liter Bier und ein Spanferkel am Grill. Das soll bei einem gemeinsamen Fest genossen werden. Am Sonntagmittag fand nun die feierliche Übergabe des gestohlenen Maibaums in Ahornberg statt. Die "Stodlbauerin" brachte mit ihrem Team und begleitet von Musik das Beutestück zurück. In Ahornberg erhielt sie die ausgehandelte Belohnung zunächst symbolisch in Holz. Das Grillfest steigt dann im Sommer. Seit Sonntagabend steht nun der "heimgekehrte" Maibaum im Dorf.___Bilder von weiteren Maibäumen im Internet: