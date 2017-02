Vermischtes Bärnau

03.02.2017

03.02.2017

Auch wenn sich Bärnau nicht gerade als eine Karnevalshochburg bezeichnet, so wird doch hier und da ganz ordentlich Fasching gefeiert. Sichtlich Freude an einem Faschingsnachmittag hatten jedenfalls die Senioren und Seniorinnen am vergangenen Dienstag im Gasthof zur Post - veranstaltet von der Nachbarschaftshilfe Bärnau. Zur flotten Unterhaltungsmusik wurde munter mitgesungen, kräftig geklatscht und sogar das eine oder andere Tänzchen aufs Parkett gelegt - sich einfach mal wieder richtig amüsiert.

Sehr gerne nahmen auch 14 Bärnauer Senioren, die ihren verdienten Lebensabend in den Seniorenheimen Plößberg und Tirschenreuth verbringen, an diesem Faschingsnachmittag bei Kaffee und Kuchen teil. Für eine echt tolle Überraschung und viele Lacher sorgte der Besuch geballter Politikprominenz. Hinter den Masken von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Horst Seehofer und Staatsminister Markus Söder steckten Michaela Heldwein-Keim, Alfred Stier und Christian Gleißner. Dabei war das Bärnauer Stadtoberhaupt gleich doppelt präsent. Denn mit der Maske von Alfred Stier war Christian Grödl zur Faschingsgaudi gekommen.