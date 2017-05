Vermischtes Bärnau

Hohenthan. Das Ja-Wort gaben sich am Samstag Christine Gleißner aus Iglersreuth und Tobias Weininger aus Schönkirch in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Hohenthan. Den ökumenischen Traugottesdienst feierten Stadtpfarrer Johann Hofmann und Pfarrer Michael Kelinske. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Kirchenchor Hohenthan, bei dem die Braut als Sängerin mitwirkt.

Nach der Hochzeitszeremonie gratulierten der VfB Thanhausen, bei der die Braut als Betreuerin der Damenmannschaft und als Beisitzerin in der Vorstandschaft tätig ist, der Kirchenchor, der Pfarrgemeinderat Hohenthan und die Feuerwehr Hohenthan. Für die Vereinskollegen des SV Schönkirch gratulierte Vorsitzender Toni Härtl seinem Jugendleiter und auch die Feuerwehr Schönkirch wartete mit Glückwünschen auf. Die weltlichen Feier fand im Gasthof zur Post in Bärnau statt. Wohnen werden der Bauingenieur und die medizinische Fachangestellte in Schönkirch.