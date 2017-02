Vermischtes Bärnau

17.02.2017

0

0 17.02.2017

Thanhausen. Ein Kulturgut mit langer Tradition und hohem Wert stellt die Jagd dar. Dabei kümmern sich die Jagdgenossen auch um die Erhaltung und Verbesserung von Lebensräumen, was nicht nur regelmäßig den bejagbaren Tieren zu Gute kommt, sondern auch allen anderen, die auf Blühflächen oder Hecken angewiesen sind. Damit trägt die Jagdgenossenschaft maßgeblich zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei.

Interessante Vorführung

Keine Besteuerung

Rücklagen für Wegebau

Nicht zu verkennen ist auch, dass die Jagdgenossenschaften jährlich große Summen für den Feld- und Waldwegebau ausgeben. Um ihre Jagdgenossen über die Arbeit im vergangenen Jahr zu informieren, hatte Jagdvorsteherin Martha Jung vor kurzem zur Jahreshauptversammlung in die Mehrzweckhalle eingeladen. In ihrem Rückblick berichtete Martha Jung von verschiedenen Arbeiten der Jagdgenossenschaft.Wie jedes Jahr habe Josef Bäuml wieder die Wege mit dem Hobel gepflegt und instand gehalten. Besucht wurde eine sehr interessante Vorführung der Forstbetriebsgemeinschaft im Tirschenreuther Stadtwald bei Rothenbürg. Dabei wurden unter anderem ein baggergeführter Grabenlöffel sowie verschiedene Mulchgeräte, mit denen Böschungen und sogar Rückegassen aufbereitet werden können, gezeigt und praktisch vorgeführt. Weiterhin vorgeführt wurde das Zerkleinern von grobem Steinmaterial mit einem Crusher für die Aufbereitung von Wirtschaftswegen.Der neu angelegte Teich bei den drei Bächen befindet sich im Stadtwald und wurde auch durch die Stadt finanziert. Dieser Teich sei noch auf Anregung ihres Mannes, Herbert Jung, mit Förster Mayr geplant worden. Leider konnte Herbert Jung die Fertigstellung nicht mehr erleben. Nach seinem Tod habe sie sich um die Umsetzung gekümmert, schilderte die Jagdvorsteherin. Josef Bäuml habe die dazu nötigen Baggerarbeiten erledigt. "Der Teich ist so schön in die Landschaft eingebettet, dass er schon fast wie ein kleines Biotop wirkt und in seiner Funktion auch noch als Wasserentnahmestelle der Feuerwehr dient."Ein großes Thema war die anstehende Umsatzbesteuerung für die Jagdgenossenschaften. Auf Nachfrage beim Finanzamt Weiden sei ihr mitgeteilt worden, dass man weiter nichts zu unternehmen brauche, da die Besteuerung erst ab einem gewissen Jahresumsatz fällig werde. Repariert werden musste im vergangenen Sommer der Hochentaster. Das Jagdessen fand im April im Gasthof Blei statt und war sehr gut besucht. Der Termin für das diesjährige Jagdessen werde nach Absprache mit dem Jagdpächter rechtzeitig bekannt gegeben. Jagdvorsteherin Martha Jung wies außerdem noch darauf hin, dass Wildschäden bei der Stadt angemeldet werden sollten. Hier sollten sich beide Seiten immer bewusst sein, dass man nur gemeinsam etwas für die Erhaltung des Wildbestandes tun kann, wenn es effektiv sein soll. Es sollte ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Verpächter und Pächter bestehen. Jung: "Und das funktioniert bei unserer Jagdgenossenschaft bisher einwandfrei." Es hätte noch nie gravierende Probleme gegeben.Laut dem Kassenbericht von Josef Fenzl wurde im vergangenen Jahr wieder gut gewirtschaftet und ein ansehnlicher Betrag erzielt. Bei dem Treffen mussten sich die Jagdgenossen über die sinnvolle Verwendung des Jagdpachtschillings Gedanken machen. Einigkeit herrschte unter den Jagdgenossen aber dahingehend, dass die Rücklagen wieder überwiegend in den Wegebau und die Instandhaltung der Wege investiert werden.Jung bedankte sich abschließend bei allen Jagdgenossen für die Mitarbeit und für die Unterbringung und Instandhaltung der diversen Gerätschaften und des vereinseigenen Gerüstes.