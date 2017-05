Vermischtes Bärnau

Eine weite Anreise hatten die Hochzeitsgäste am vergangenen Wochenende hinter sich. Bis aus Kroatien waren die Freunde und Verwandten von Ivana Krip und Matej Matic in die kleine Stadt in Nordbayern gereist. Alle wollten bei der Hochzeit der beiden dabei sein, die sich in Bärnauer Rathaus das Ja-Wort geben wollten.

Der Einzelhandelskaufmann und die Ernährungstechnikerin kennen sich bereits seit ihrer Kindheit in Kroatien. Später führte den Kroaten die Arbeit auch nach Bärnau. Und hier fand Matej Matic viele Freunde. Zwischenzeitlich ist der junge Mann nach Fürth umgezogen und hat auch seine Freundin nach Deutschland geholt. Für den Bund der Ehe wollte Matic seine "zweite Heimat" am Grenzkamm auswählen. Und so stand am Samstag im Bärnauer Rathaus eine kroatische Hochzeit auf dem Programm. Später wurde bei Freunden in Ziegelhütte bei Hohenthan gefeiert, echt kroatisch mit Spanferkel. Die kirchliche Hochzeit wird später in Kroatien stattfinden.