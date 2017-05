Nicht nur für Senioren praktisch

Vermischtes Bärnau

Wohnen daheim - geht das auch im Alter? Ermutigende Antworten dazu gab es bei einem Vortrag zur Aktionswoche. Nachbarschaftshilfe und Seniorenbeirat der Stadt luden dazu ein.

Möglichst lange in der vertrauten Umgebung bleiben wollen die meisten. Doch oft ist die eigene Wohnung oder das eigene Haus nicht entsprechend ausgestattet. Zahlreiche Hindernisse und Gefahrenquellen fordern Unfälle und Verletzungen heraus, noch dazu bei körperlichen Einschränkungen. Unter dem Motto "Zuhause daheim" gab es im "Gasthof zur Post" in Zusammenarbeit mit der Wohnberatung des Landkreises Tirschenreuth und dem Tirschenreuther Sanitätshaus Kuttenberger viele Tipps zum Thema: "Was macht den Alltag zuhause leichter und bequemer?"Wohnungsberaterin Anita Busch gab einen Einblick in die persönliche Beratung für interessierte Bürger im Netzwerk "Mein Daheim" im Landkreis Tirschenreuth. Neun ehrenamtliche Wohnberater stünden als Ansprechpartner kostenlos und anbieterneutral vor Ort in den Gemeinden zur Verfügung, wie etwa in Bärnau Maria Gleißner und Heidi Fichtner. Viele in die Jahre gekommene Häuser und Wohnungen entsprächen nicht mehr den Anforderungen älterer Menschen, betonte Busch. Ein den Bedürfnissen angepasstes Wohnumfeld, das überwiegend barrierefrei ist, sei nicht nur für ältere Menschen nützlich, sondern komme auch jungen Familien mit Kindern und auch Menschen mit Behinderung entgegen. "Wohnen im Alter beginnt schon vor der Haustüre", erklärte Anita Busch. Denn das sichere Betreten und Verlassen der Wohnung sei ein wesentlicher Punkt für ein selbstbestimmtes Leben. Die Sicherheit beeinträchtigen würden herumliegende Kabel und Gegenstände, lose Läufer, schmale Treppen, zugestellte Stufen, wenig Haltemöglichkeiten. Hilfreich wären beispielsweise beleuchtete Handläufe, verschiedene Sitzmöglichkeiten und allgemein eine gute Beleuchtung. Von der Raumspartüre zur Fenstergriffverlängerung, vom Rauchmelder zum Raumtemperaturregler, vom gut zugänglichen Bett bis zur an die Bedürfnisse angepassten Küche nannte Busch viele Beispiele anhand der Musterwohnung. Als Schwachstelle erweise sich immer wieder das Bad. Hier führe ein barrierefreier Umbau zu einer langfristig guten Lösung. Es gebe auch eine Reihe von Kostenträgern und Förderprogrammen zur Anpassung der Wohnung.Gerlinde Lode und Max Gmeiner von der Nachbarschaftshilfe Bärnau stellten bedienungsfreudige Seniorenhandys mit eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten vor. "Rund 70 Prozent der Senioren benutzen ihr Handy ausschließlich zum Telefonieren", wussten sie. Wichtig wären ein größeres Display und größere Schriften.Gunter Kuttenberger stellte bewährte Geh- und Aufstehhilfen vor, aber auch Keilkissen und Drehsitze seien sehr hilfreich. Er erklärte die verschiedenen Messgeräte für Blutdruck und Blutzucker. "Vor allem bei den Rollatoren sollte man durchaus auf Qualität setzen", empfahl er. Weiter stellte er Badewannenlifter, Duschhocker und Pflegehilfsmittel vor. Für alle Hilfsmittel seien jedoch gewisse Indikatoren und ein Rezept notwendig. Außerdem müssen sie von den jeweiligen Krankenkassen genehmigt werden.