Vermischtes Bärnau

10.02.2017

16

0 10.02.201716

Seinen fünften Geburtstag feierte Marvin Frank vor wenigen Wochen. Viele Menschen haben geholfen, dass er sich bewusst darüber freuen konnte. Vor drei Jahren wäre er fast ertrunken. Kostspielige Therapien bringen ihn einem einigermaßen normalen Leben näher.

Das liebe Geld

Spezialklinik

Süße Therapie

Spendenkonto Für Marvin ist über den BRK-Kreisverband Tirschenreuth bei der Sparkasse Oberpfalz Nord ein Treuhand-Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE97 7535 0000 00113107 45, BIC: BYLADEM1WEN. Verwendungszweck: "Spendenaktion Marvin Frank". Alle Einzahlungen werden für die Familie verwaltet und gegen Vorlage einer offenen Rechnung direkt an die jeweiligen Stellen ausbezahlt. Eine Spendenquittung kann nicht erstellt werden, weil die Mittel nicht dem BRK zufließen, sondern ausschließlich Marvin zugutekommen. (tr)

Thanhausen/Greim. Marvin macht weiterhin große Fortschritte was seine Rehabilitation betrifft. Er fängt jetzt nicht nur langsam an selbstständig zu laufen. Seit seiner jüngsten dreiwöchigen Reha zusammen mit Vater Thomas im November in der Slowakei, hat der junge Mann auch begonnen zu sprechen. Dass der Junge, über dessen Schicksal wir von Anfang an berichten, einmal soweit kommt, glaubten eigentlich nur die größten Optimisten.Wie so oft im richtigen Leben liegt das in erster Linie auch am Geld. Denn ohne Spenden von Privatleuten, Vereinen und Institutionen sähe es um die Genesungsfortschritte eher bescheiden aus. Der Grund dafür: Nur im "Adeli Medical Center", europaweiter Pionier in der Neuro-Rehabilitation, bekommt Marvin die Spezialbehandlungen, die ihm wirklich weiter helfen. "Und weil das im Ausland ist, beteiligt sich die Krankenkasse nicht daran", erklärt Mutter Kerstin Frank.Aber Dank vieler Spender sind auch heuer wieder zwei Aufenthalte in der Slowakei finanziell abgesichert. Jetzt überraschte Gisbert Schulwitz, Präsident des Rotary-Clubs Stiftland, die Familie mit einem Scheck im Gegenwert von 1000 Euro. "Ich habe Marvins Schicksal im Neuen Tag mitverfolgt und dachte mir, das müssen wir unterstützen", so Schulwitz. Sein Vorschlag fand sofort Gehör bei den Clubmitgliedern. Der Rotary-Club engagiere sich zwar weltweit, aber wenn Hilfe in der Region notwendig sei, gehe das schon vor, erklärt Schulwitz. Das Geld stammt aus den Erlösen diverser Benefizveranstaltungen und Beiträgen von Mitgliedern.Die Familie Frank bedankte sich beim Rotary-Club und Kerstin Frank erläuterte dem Präsidenten dieund warum ihrem Jungen hier in Deutschland nicht auf die gleiche Art und Weise geholfen werden kann. Der Hauptgrund liegt darin, dass sich das "Adeli Medical Center" auf Ertrinkungsopfer spezialisiert und im Haus die führenden Fachleute versammelt hat.Hieß es zum Beispiel hier anfangs, dass Marvin wohl nie wieder sprechen werde können, konnte das mittlerweile widerlegt werden. Die Zunge des kleinen Mannes war nach seinem Unfall gelähmt. In der Slowakei bekam dabei der landläufige Spruch "Jemandem Honig ums Maul schmieren" eine völlig neue, aber effektive Bedeutung.Kinder mögen Süßes. Das ist bekannt. Also garnierte der Logopäde um die Mundpartie seines kleinen Patienten wirklich Honig. Ein einfacher Trick, der schnell Wirkung zeigte. Denn um an die begehrte Leckerei zu kommen, setzte Marvin schon nach kurzer Zeit zielführend seine Zunge ein.Auch Eisschlecken ist dabei durchaus effektiv, sind sich die Experten einig. Im März und im November geht es jeweils wieder drei Wochen in die Slowakei. "Und das machen wir so lange, wie es Marvin etwas bringt und das Geld dafür ausreicht", sagt Kerstin Frank entschlossen.