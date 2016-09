Vermischtes Bärnau

18.09.2016

5

0 18.09.2016

Bereits seit 1972 ist der Hermannsreuther Mitglied in der SPD. Gleich nach seinem Eintritt übernahm er das Amt des Schriftführers im Ortsverein, das er sechs Jahre ausübte. 1978 wurde er zweiter Vorsitzender. Fünf Jahre später übernahm er die Führung. Nach 21 Jahren an der Spitze der Bärnauer Genossen kandidierte er 2004 nicht mehr für dieses Amt, blieb aber dem Ortsverein weiterhin als aktives Mitglied in der Vorstandschaft erhalten. 2002 wurde er in den Stadtrat gewählt, dem er dann bis zum Jahre 2008 angehörte.Viel Zeit und Leidenschaft widmet Tilo Benesch seiner "Angelei". Besonders stolz ist er natürlich auf seine beiden Kinder Gabi und Andreas, Schwiegersohn und Schwiegertochter. Die meiste Freude bereiten ihm jedoch seine fünf Enkelkinder, mit denen er ebenfalls viel Zeit verbringt und die ihn ständig in Bewegung halten.