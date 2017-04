Vermischtes Bärnau

28.04.2017

Kürzer sind die Wege für die Bürger im Rathaus der Grenzstadt geworden. Denn jetzt können sich die Einwohner viele Antworten und Leistungen bereits im Erdgeschoss holen. Nach dem Umzug des Bürgerbüros ins Parterre ist der Weg zu einer schnellen Auskunft noch unkomplizierter.

In den vergangenen Tagen haben Bürgerbüro/Standesamt sowie Kasse/Kämmerei im Rathaus die Plätze getauscht. Während die Anlaufstelle für die Einwohner leichter zu erreichen ist, führt der Weg zur Kasse nun eine Treppe nach oben. Natürlich war der Umzug auch mit einer Neugestaltung der Büros verbunden. Gerade die Ausstattung des Bürgerbüros lässt bietet jetzt dem der Beratung einen eigenen Raum für die Anliegen im Standesamt. In die Umbaumaßnahme hat die Stadt rund 40.000 Euro investiert.Geöffnet ist das Bürgerbüro von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag zusätzlich von 13 bis 17.15 Uhr.