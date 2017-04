Vermischtes Bärnau

27.04.2017

27.04.2017

Seit 70 Jahren nimmt sich der VdK der Mitmenschen an. An Bedeutung hat diese Arbeit bis heute nicht verloren.l

Treue Mitglieder

(wg) Bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands in der Gaststätte "Brot & Zeit"standen Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt. Vorsitzende Angelika Seitz ging in ihrem Tätigkeitsbericht auch auf das 70-jährige Bestehen des Ortsverbands ein, das im August 2017 gefeiert werden soll.In ihrem Bericht erinnerte Angelika Seitz an die zurückliegenden Aktivitäten, darunter die Sammlung "Helft Wunden heilen" oder die Besucher bei den Mitgliedern in den Altenheimen. Der Mitgliederstand betrug Ende vergangenen Jahres 230 Personen (Vorjahr: 227).Da der Ortsverband seit 70 Jahren besteht, soll dieses Jubiläum im August zusammen mit den Mitgliedern gefeiert werden. "Bei der Feier gibt es zehn Euro für die Mitglieder", kündigte Angelika Seitz jetzt schon an. Die Vorsitzende bedankte sich bei allen für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Kassier Willi Schreiber musste dann ein Minus in der Kasse vermelden, da diesmal die Ausgaben die Einnahmen überstiegen. Dank sagte Schreiber für die von der Stadt erhaltene Spende. Und 2. Bürgermeister Michael Schedl, der zum dritten Mal hintereinander bei den VdK-Versammlungen war, hatte auch heuer wieder eine Spende mitgebracht. Er bedankte sich für die wichtige Arbeit des VdK. Zu den Aufgaben gehöre unter anderem die Beratung zum Thema Barrierefreiheit. Auch im Bärnauer Rathaus erfolge ein Umbau, es soll barrierefrei erreichbar werden. "Das gestaltet sich aber schwierig, da jeder gehört werden will", so Schedl. Geplant sei auch der Anbau eines Aufzuges, damit auch Trauungen und Sitzungen im 1. Stock für alle erreichbar sind.Kreisvorsitzender Georg Brand ging auf die Geschichte des Ortsvereins ein. "Damals wurde der Ortsverband gegründet, um Menschen zu helfen, die in großer Not waren. Sie haben sich stark gemacht für die hilfsbedürftigen Menschen - und tun es bis heute". Das Kernstück des VdK sei die Rechtsberatung zu Themen wie Rente, Behinderung oder Gesundheit. Die Statistik verzeichnet 3224 Beratungen in der Kreisgeschäftsstelle im Vorjahr. 679 Anträge, 225 Widersprüche 84 Klagen und 3 Berufungen wurden getätigt. Für 2016 seien Nachzahlungen von 327 441 Euro erwirkt worden.Gemeinsam mit 2. Bürgermeister Michael Schedl und Kreisvorsitzenden Georg Brand nahm Vorsitzende Angelika Seitz die Ehrungen vor. Seit 25 Jahren beim VdK ist Christian Wettinger, der neben dem Treueabzeichen des VdK Bayern in Gold auch ein Geschenk vom Ortsverband bekommt. Für 20 Jahre Treue gab es ebenfalls das Treueabzeichen des VdK Bayern in Gold und ein Geschenk für Angelika Seitz, Willibald Schreiber, Uwe Culmbacher, Cäcilie Herrmann und Emma Kraus. Seit 10 Jahren beim VdK sind Konrad Fischer, Werner Mayr, Renate Bäumler, Gerhard Franz und Stefan Gmeiner.Unter Wünsche und Anträge wies Max Gmeiner auf eine Veranstaltung der Nachbarschaftshilfe und des Seniorenbeirats hin und lud alle herzlich dazu ein. Am Mittwoch, 17. Mai, findet um 18.30 Uhr im "Gasthof zur Post" eine Info-Veranstaltung statt. Dabei werden Senioren-Handys vorgestellt, es gibt eine Wohnberatung und vorgestellt werden auch Hilfsmittel für den Alltag.