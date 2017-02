Vermischtes Bärnau

19.02.2017

0

0 19.02.2017

Kinderbetreuung, Begleitung beim Einkaufen oder Arztbesuch, Vermittlung von Hausnotrufen und ambulantem Dienst, Besuche in Altenheimen, Ausfüllen von Formularen und andere Schreibarbeiten, aber auch Unterstützung bei der Wohnungssuche und noch vieles mehr gehören zu den vielfältigen Dienstleistungen der Nachbarschaftshilfe. Nicht zu vergessen - das Essen auf Rädern, das nach wie vor guten Zuspruch erfährt.

Das macht Mut

Beim jüngsten Treffen im "Gasthof zur Post" wurde nochmals das ganze Spektrum aufgezeigt. Aber auch zukünftige Planungen standen auf dem Programm. Kritik gab es aber auch, wonach die ehrenamtlichen Helfer oft als billiges oder kostenloses Taxi missbraucht werden. Fahrten sollen deshalb künftig nur noch durchgeführt werden, wenn keine Angehörigen vor Ort sind und die Patienten Hilfe beim Arztbesuch benötigen.Gemeinsam mit dem Seniorenbeirat ist ein Vortrag "Zuhause daheim" geplant. In Zusammenarbeit mit der Wohnberatung des Landkreises und dem Sanitätshaus Kuttenberger will man zeigen, was den Alltag zu Hause leichter und bequemer macht und welche Hilfen es nicht nur für Senioren gibt. Wie etwa ein bedienungsfreundliches Seniorenhandy oder andere Kleingeräte. Termin ist Mittwoch, 10. Mai, um 18.30 Uhr im Gasthof zur Post.Am Freitag, 12. Mai, findet in Erbendorf ein Fachtag über barrierefreies Bauen und Wohnen statt. Hier möchte Bürgermeister Alfred Stier, laut Betreuungsstelle vom Landratsamt, das Projekt "Bärenwirt" vorstellen. Hier merkten die Verantwortlichen der Nachbarschaftshilfe an, dass sie schon öfter über bestimmte Angelegenheiten von "außen" erfahren und keine direkten Informationen von der Stadt erhalten haben: "Es ist nicht gut, wenn man da sitzt und von nichts weiß."Am Dienstag, 30. Mai, führt dann ein Ausflug nach Franzensbad, Hauptziel Soos mit abschließendem Abendessen in Ostrov. Für den 27. Juni ist ein Besuch des Konzentrationslagers Flossenbürg geplant. Ebenfalls im Mai findet im Kettelerhaus eine Pflegemesse statt.Die Burg Falkenberg mit Einkehr beim Zoigl ist am 25. Juli Ziel der Nachbarschaftshilfe. Ebenfalls im Juli ist eine Fahrt zur Luisenburg zur Aufführung des Volksstückes "Die Pfingstorgel". Teilnehmen wird die NBH auch am Ferienprogramm der Stadt. Eventuell mit einer Felsenkellerführung, inklusive Geistergeschichten. "Den Vulkan bei Neualbenreuth entdecken" heißt es dann im September. Geplant ist auch ein Filmtag mit Vorführung von alten Filmen, wie etwa über die Knopfindustrie von Bärnau.Zum Schluss wurde noch angemerkt, dass Nachbarschaftshilfe und Seniorenbeirat allgemein gut ankommen bei Bevölkerung und Behörden. Das mache durchaus Mut in diesem Sinne so weiterzumachen. Wichtig wäre vor allem, ein Zusammenarbeiten aller an der Seniorenarbeit in der Gemeinde beteiligten Institutionen und Vereine. So könnten die bereits bestehenden hauptamtlichen und ehrenamtlichen Dienste ergänzt und entsprechend koordiniert werden.