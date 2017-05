Alle halten zusammen

Freizeit BY Bayern

07.05.2017

0 07.05.2017

Erna Böhm, feierte im Kreise ihrer Familie 80. Geburtstag. Sie hat trotz vieler Schicksalsschläge das Lachen nie verlernt. Viel hat sie zu erzählen vom Kampf einer Mutter um das tägliche Brot.

Arbeit auf dem Hof

Große Unterstützung

Nairitz. Am 6. Mai 1937 im Elternhaus Nairitz 28 des Schmied- und Landwirtsehepaars Leonhard und Margarethe Stock geboren, wuchs die Jubilarin als Einzelkind auf. Ihre älteren Zwillingsschwestern waren am dritten Tag nach der Frühgeburt gestorben. In Windischenlaibach ist sie acht Jahre zur Schule gegangen, anschließend in die Berufsschule in Kirchenlaibach.Von Anfang an musste sie auf dem elterlichen Hof mitarbeiten. Saisonarbeiten im Staatsforst besserten das kärgliche Einkommen etwas auf. Auf der "Fenkensesser Schupfenkirwa" lernte sie 1958 ihren geliebten Ludwig kennen, einen Bauschlosser aus Kirchenlaibach. Vor Pfarrer Hacker gaben sie sich am 23. April 1960 in der Sankt Veronika Kirche in Birk das Ja-Wort. Sie evangelisch, er katholisch - von den seinerzeitigen konfessionellen Grabenkämpfen könnte nach eigenem Bekunden ein dickes Buch schreiben. Vier Kinder, Alexander, Ingrid, Jürgen und Michael, kamen zur Welt. Doch nur zehn Jahre währte das Eheglück. Einen Tag nach der Geburt ihres vierten Kindes Michael stirbt ihr Mann im September 1970. Mit 33 Jahren steht sie mit vier Kinder plötzlich allein da. Drei Monate nach seiner Geburt muss sie auch Sohn Michael zu Grabe tragen. 1974 wird aus einer kurzzeitigen Lebenspartnerschaft mit dem Plössener Autoschlosser Werner Lehmann Tochter Kathrin geboren. Mit den drei anderen zieht sie ihre Tochter alleine groß. Den Kampf um den Lebensunterhalt, um Witwen- und Waisenrente wünscht sie keinem, erzählt sie. Doch die Familie hält eisern zusammen. Dank der Unterstützung ihrer Eltern kann sie sich über Wasser halten, ihren Kindern eine Ausbildung ermöglichen. "Alle haben es zu etwas gebracht und sind versorgt", sagt sie nicht ohne Stolz. Wenige Jahre nach dem Tod ihrer Mutter Margarethe (1991) und Vater Leonhard (1992) bringt sie der Tod ihrer Tochter Ingrid erneut an die Grenzen ihrer Kraft. Die 34-Jährige hatte im April 1998 den Kampf gegen den Krebs verloren.Trotz aller Schicksalsschläge hat Erna Böhm den Lebensmut nicht verloren, hat sich immer wieder aufgerafft. Mit einem weinenden und lachendem Auge schaut sie zurück, wenngleich sie nie in den Urlaub gefahren ist, erzählt sie schmunzelnd. Nach dem Motto "Mein Zuhause ist mein Heiligtum" hat sie das Fortfahren nie vermisst.Die Familie steht nach wie vor im Mittelpunkt. Schwiegertochter Maria und Sohn Jürgen haben das Haus umgebaut und schön gemacht. Nach wie vor geht sie einkaufen, in die Kirche und auf die Nairitzer Kirwa. Sie besucht Maiandachten, liest Zeitung, kümmert sich um den Garten. Dankbar ist sie dabei für die Unterstützung aus dem unteren Dorf, vor allem für die gute Nachbarschaft. Aus ihr resultieren Freundschaften zu Anni Ritter und Agnes Fraunholz, aber auch zu Gerda Kaussler, Gerlinde Gräbner und Anneliese Schindler. Sie alle kamen zum Gratulieren ebenso wie ihre Kinder mit Schwiegersohn und Schwiegertöchter, ihre drei Enkel Philipp, Julia und Sebastian sowie für die Gemeinde dritter Bürgermeister Wolfgang Hübner.