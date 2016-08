Freizeit BY Bayern

"Placebo" kommt am Freitag, 4. November , um 20 Uhr in die Münchner Olympiahalle. Placebo ist eine britische Alternative-Rock-Band aus London. Die Band verkaufte bislang weltweit über zwölf Millionen Alben. Karten für das Konzert in München gibt es direkt am Kartenschalter von NT/AZ/SRZ. Bild: Universal Music