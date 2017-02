Brücken bis August saniert

Freizeit BY Bayern

19.02.2017

1

0 19.02.2017

Fichtelberg. Seit Mitte November sind die beiden Fußgängerbrücken über den Fichtelsee gesperrt. Bei einer Überprüfung der über 30 Jahre alten Bauwerke war festgestellt worden, dass mindestens die Hälfte der Träger angefault und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Diplom-Ingenieur Ingo Schreyer von IS Holzbau und Tragwerksplanung in Kastl stellte nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Sanierungsplan vor, dem eine "vernünftige Arbeit mit einer Haltbarkeit von 80 bis 130 Jahren zugrunde liegt". Die Kostenschätzung liegt bei 190 000 Euro. Mitte April wird das Projekt ausgeschrieben, Ende August soll die Sanierung abgeschlossen sein. Auflage ist, dass sich die Brücken in die Landschaft einfügen, sprich dass sie nach der Sanierung aussehen werden wie bisher. Baumaterial ist Leimholz, wobei die Stahlteile der alten Brücken größtenteils wieder verwendet werden können.