24.05.2017

Kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Oder auch: warum ich zwei Tage zu spät aus dem Urlaub zurück gekommen bin. Ein Reisebericht.

Montag

Samstag

Sonntag

Montag

Ich sitze im Flugzeug von Frankfurt nach München. Mit mir 14 andere, die mein Schicksal teilen. Ansonsten sind so früh hauptsächlich Männer und Frauen in Business-Kleidung mit Aktenkoffern unterwegs zur Arbeit. Normalerweise sollte ich jetzt zuhause sein und frühstücken und in einer Stunde genau das Gleiche tun: zur Arbeit fahren. Warum also sitze ich im Flugzeug?Dafür müssen wir zwei Tage zurück schauen.Es ist mein letzter Urlaubstag und ich sitze gemütlich mit zwei Freundinnen in Dubrovnik in einem Cafe. In einer Stunde werde ich meinen Koffer abholen und mich auf den Weg zum Flughafen machen. Mein Handy piepst. Es ist eine SMS von meiner Fluggesellschaft: "Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass sich Ihr Flug am 20.5.2017 auf 22:05 Uhr verspätet. Check-In-Zeiten bleiben unverändert." Na toll, das bedeutet dann wohl eine Stunde länger am Flughafen rumsitzen, denke ich mir.Ich bin in Dubrovnik am Flughafen, checke für meinen Rückflug ein und gebe meinen Koffer auf. Etwa zehn Minuten später piepst mein Handy erneut. Noch eine SMS von der Fluggesellschaft: "Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass ihr Flug am 20.05.2017 um 21:05 Uhr annulliert wurde." Oh nein, denke ich, das kann nur ein Irrtum sein. Ich gehe zurück zum Check-In-Schalter und frage nach. Die freundliche Dame weiß von nichts, doch ihre Nachfrage bestätigt es: Der Flug wurde gestrichen. Mittlerweile sind noch etwa 15-20 andere Passagiere eingetroffen, wir stehen etwas ratlos herum. Die zuständige Mitarbeiterin ist schon zuhause und erst auf dem Weg zum Flughafen. Es gibt noch keine weiteren Informationen von der Fluggesellschaft.Mittlerweile ist klar, wir werden noch einen Tag länger bleiben. Es geht in den einige Fahrminuten entfernten Ort Cavtat, ins Hotel "Albatros". Davor müssen ich und einige andere ihre Koffer an der Gepäckausgabe wieder abholen. 61 Personen wanderten durch den gesamten Flughafen zum Gepäckband, obwohl nur etwa 10 Passagiere ihre Koffer abholen müssen - die Flughafenmitarbeiter wirken etwas überfordert. Informationen zum Flug gibt es noch nicht.Ankommen im Hotel brauchen 61 Personen ein Zimmer, das dauert. Endlich bin auch ich an der Reihe und checke ein. Hinterhergeschoben die Bitte: "Gehen Sie so schnell wie möglich ins Restaurant, dort warten die Mitarbeiter auf Sie." Ich esse die lauwarmen Reste, die vom Abendessen übrig sind.Es gibt immer noch keine Informationen über den Rückflug am nächsten Tag und ich gehe schlafen.Nach dem Frühstück erfahre ich an der Rezeption, dass ich erst um 18:30 Uhr für einen Rückflug gebucht bin. Nicht direkt nach München, sondern mit Umsteigen in Frankfurt. Ein Shuttle wird uns um 15:30 Uhr abholen und zum Flughafen bringen. Jetzt heißt es sieben Stunden Zeit absitzen. Die Zimmer müssen spätestens um 11 Uhr freigemacht werden.Ich spaziere durch den Ort, an der Küste entlang, mache Fotos und trinke einen Kaffee. Dann wird es plötzlich windig und es sieht nach Regen aus. Ich gehe zurück ins Hotel und surfe im Internet. Eine gefühlte Ewigkeit später kommt die Sonne wieder zum Vorschein. Das nutze ich aus und gehe in eine benachbarte Beach-Bar. Ich warte, warte und warte.Endlich ist es soweit: der Shuttlebus zum Flughafen ist da. Im Bus sind nur 15 Leute. Ich wundere mich kurz, wo der ganze Rest abgeblieben ist. Am Flughafen dann die Erklärung: 46 Glückliche wurden auf einen Direktflug nach München um 16.30 Uhr gebucht. Wir sitzen im Wartebereich und winken denen hinterher, die in 2,5 Stunden schon in München sein werden. Bis zum Boarding sind es noch 2 Stunden. Ich vertiefe mich in eine Zeitschrift. Beim routinemäßigen Blick zur Anzeigetafel bleibt mir kurz die Luft weg. "Frankfurt: delayed 30 minutes" - 30 Minuten Verspätung. Ich muss noch einmal hinschauen, dass ich es glauben kann. Sofort schießt mir ein Gedanke durch den Kopf: "Den Anschlussflug in Frankfurt werden wir wohl verpassen, wenn das Flugzeug nicht wartet." Wenig später hat es auch der Rest der Gruppe bemerkt. Eine Frau fragt bei einer Flughafenmitarbeiterin nach. Die versichert uns: "Der Flieger in Frankfurt wartet auf Sie." Klingt zu schön um wahr zu sein, doch glauben mag ich es nicht recht.Wir fliegen mit 30 Minuten Verspätung aus Dubrovnik los. Der Pilot entschuldigt sich und schafft es sogar 10 Minuten gut zu machen.Ich checke im Internet den Flugstatus unseres Anschlussfluges: 21:15 Uhr - planmäßig. Der ist weg - denke ich. Wie sollen wir denn bitte in 10 Minuten zum Lufthansa-Schalter, einen Boardingpass bekommen und noch rechtzeitig einsteigen, wenn wir jetzt noch nicht mal die Parkposition erreicht haben?Die böse Vorahnung bestätigt sich. Am Lufthansa-Schalter erklärt man uns, der Flug sei schon weg und war auch der letzte an diesem Abend nach München. Jetzt ist die Aufregung in der Gruppe groß: "Das kann doch nicht sein." - "Wir wollen heute nach Hause." - "Ich muss morgen arbeiten." Die Worte "Zug" und "Taxi" werden immer wieder erwähnt. Mir ist schnell klar: Ich bleibe in Frankfurt und die anderen wohl auch. Ich bekomme einen Hotel-Voucher und ein Ticket für den Flug am Montagmorgen. "Ihr Gepäcke checke ich gleich für morgen ein, oder?" werde ich gefragt. "Ähm - ja". Wenn ich doch bloß etwas Nützlicheres als Zeitschriften, einen mp3-Player und eine Flasche Wasser im Handgepäck hätte ...Mittlerweile haben sich auch alle anderen unser kleinen Schicksalgemeinschaft damit abgefunden in Frankfurt zu bleiben und morgen früh nach München zu fliegen. Wir sind im InterCity Hotel am Flughafen untergebracht. Alle, die nichts dabei haben, bekommen eine Zahnbürste und Zahnpasta. Kamm und Haargummi habe ich zum Glück in der Tasche. "Gehen Sie bitte gleich ins Restaurant, die Mitarbeiter dort warten auf Sie", ergänzt der Mann an der Rezeption. Wo habe ich das bloß schon mal gehört? Nach einem schnellen Abendessen gehe ich aufs Zimmer. Die anderen beeilen sich auch - die Nacht wird kurz. Mittlerweile ist es 23:30 Uhr.Nach nur knapp 4,5 Stunden Schlaf klingelt mein Wecker. Ich mache mich so gut es geht frisch und begebe mich in die Snackbar. Dort gibt es ab 4:30 Uhr ein Frühstück für Frühaufsteher. Um 5:15 Uhr holt uns der Shuttlebus ab.Wir fliegen nach München, tatsächlich. 40 Minuten später noch ein banger Moment: War der Koffer auch wirklich dabei? Ja, war er. Der Shuttlebus bringt mich zum Parkplatz und meinem Auto.Ich fahre endlich in Richtung Oberpfalz. In spätestens 2,5 Stunden bin ich zuhause - mit zwei Tagen Verspätung. Dann höre ich plötzlich den Verkehrsfunk im Radio: "Achtung Autofahrer: B15 Landshut- Regensburg. Zwischen Essenbach und Landshut ist ein Geisterfahrer unterwegs ..."