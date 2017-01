Freizeit BY Bayern

München. (dpa/abu) Frieren ohne Ende: Bis mindestens Mitte kommender Woche müssen die Menschen im Freistaat mit teils deutlichen Minus-Graden rechnen. "Das ist schon ziemlich sicher", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag in München.

Ganz so frostig wie in der Nacht zum Donnerstag soll es in der kommenden Woche aber nicht mehr werden: In Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) war es demnach am kältesten mit minus 21 Grad. Zweistellige Minus-Grade gab es unter anderem auch in Weiden (minus 12), Amberg (minus 13), Schwandorf (minus 12) und Hof (minus 16). In der Nacht zum Freitag sollen die Tiefstwerte sogar noch etwas weiter absacken: "Es wird noch mal eine Spur kälter", sagte der Meteorologe.