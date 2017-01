Freizeit BY Bayern

Den Optikern geht es gut. Der Anteil der Brillenträger in der Bevölkerung wächst. Dazu kommt ein immer größerer Markt für Spezialbrillen.

Die passende Sportbrille finden Sportbrillen sind eine wichtige Hilfe: Sie schützen das Auge und sollen für gutes Sehen zum Beispiel auf Pisten und Straßen sorgen. "Deshalb müssen sie im Gegensatz zu anderen Brillen bruchsicher, schlagfest und je nach Einsatz hitze- oder kältebeständig sein", sagt Kerstin Kruschinski vom Kuratorium Gutes Sehen in Berlin. Doch worauf sollten Sportler sonst noch achten?



UV-Schutz: Wie eine Sonnenbrille sollte auch eine Sportbrille einen UV-Schutz haben. Denn ultraviolettes Licht kann die Augen nachhaltig schädigen. Der Schutz ist besonders wichtig bei Outdoor-Sportarten. Die Kennzeichnung UV 400 gibt an, dass Licht mit Wellenlängen von weniger als 400 Nanometer absorbiert wird. Die Tönung der Gläser hingegen sagt nichts über den UV-Schutz aus



Blendschutz: Es wird zwischen fünf Tönungsstufen beziehungsweise Blendschutzkategorien unterschieden. Je höher die Tönungsstufe, desto mehr schützt das Glas vor Blendungen. Vier ist die höchste Kategorie, null die niedrigste. Auf Gletschern zum Beispiel brauchen Sportler Stufe vier. Beim Beachvolleyball oder Bootssport rät Kruschinski zu Stufe drei. Radrennfahrer brauchen zwei und Jogger eins bis zwei. Reflektierendes Licht kann beim Sport zu schweren Unfällen führen.



Farbe der Tönung: Auch die Farbe der Tönung spielt eine Rolle. Rot und Orange sind kontraststeigernd, wie Kruschinski erklärt. Sie eignen sich bei Sportarten mit wechselnden Lichtverhältnissen wie Skifahren oder Golf. Grau sorgt hingegen für natürliches Sehen und ist zum Radfahren im Straßenverkehr ideal. Braun eignet sich für fast alle Sportarten bei Sonnenschein und bietet sehr hohe Farbtreue.



Korrektion: Bei Indoor- oder bewegungsintensiven Sportarten wie Fußball rät Kruschinski zum Einsatz von Kontaktlinsen. Ihr Vorteil ist, dass das Sichtfeld nicht eingeschränkt ist und nichts verzerrt wird, weil die Brille verrutscht. Wer eine Sportbrille mit Sehstärke nutzen möchte, sollte sich vom Optiker beraten lassen. Einstärken- oder Gleitsichtgläser gibt es in der Regel nur zwischen minus vier und plus vier Dioptrien. Es gibt auch Clip-in-Systeme, bei denen sogenannte Korrektionsgläser von innen zwischen den Schutz und die Augen geklemmt werden. "Allerdings ist der Sichtbereich eingeschränkt, weil die Gläser kleiner sind", so Kruschinski. (dpa)

München. Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Das freut die Augenoptiker: Die Branche hat Aussicht auf glänzendes Wachstum. Jetzt kommen die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in das Alter, wo es nicht mehr ohne Brille geht. Dazu kommt der Trend zu Zweit- und Drittbrillen fürs Autofahren, die Bildschirmarbeit oder auch für den Sport, wie Verbandspräsident Thomas Truckenbrod sagt. Sportbrillen sind heute noch eine Nische - aber der Markt bietet riesiges Potenzial.Etwa 42 Millionen Deutsche tragen heute eine Brille oder Kontaktlinsen. Wenn die Sehkraft nachlässt, behelfen sich viele übergangsweise mit einer Fertigbrille aus dem Drogeriemarkt. Aber bis 2030 erwartet die Branche eine Million zusätzliche Kunden.Noch schöner fänden es die Augenoptiker, wenn jeder nicht nur eine einzige Brille hätte - ein Drittel der Brillenträger bescheidet sich heute noch damit. Nur eine Million Brillenträger treiben Sport mit einer optischen Sportbrille, berichtet Peter Frankenstein vom Industrieverband Spectaris. Mehr als 15 Millionen fehlsichtigen Sportlern würde er gerne den richtigen Durchblick verpassen. Auf dem wachsenden Markt tummelt sich auch der Sportfachhandel. Er hat schicke Brillen für Skiläufer, Schwimmer und Beachvolleyballer im Angebot. Die Radfahrer-Brille mit polarisierten Gläsern schützt vor Insekten, Sonnenblendung und lässt dennoch jedes Schlagloch erkennen. Aber bei Sehschwäche fehlt etwas - und da wollen die Optiker mit ihrem Know-how punkten.Auch Online-Optiker drängen auf diesen Markt. Der nach eigenen Angaben größte, Mister Spex, hat inzwischen 400 Sportbrillen im Angebot - davon allerdings nur 36 Modelle mir Sehstärke, dazu alle nur von einer einzigen Marke. Die Konkurrenz aus dem Internet macht den Fachgeschäften ohnehin wenig Angst: Sie erwirtschaftet lediglich vier Prozent des Umsatzes der Augenoptiker, und der ist vergangenes Jahr um zwei Prozent gewachsen auf 5,7 Milliarden Euro. Weitaus die meisten Kunden wollen ihre Brille anprobieren, sich bei der Auswahl beraten und sie vom Fachmann anpassen lassen, sagt Truckenbrod.Eine weitere Zielgruppe für Sportbrillen sind Millionen Schulkinder. "Jedes vierte Kind im Sportunterricht sieht schlecht", erklärt der Sportwissenschaftler Gernot Jendrusch von der Ruhr-Universität Bochum. Kinder, die nicht scharf sehen, bewegen sich übervorsichtig oder haben ein höheres Verletzungsrisiko. Und auch die Alltagsbrille ist riskant - schnell landet ein Ball oder Ellenbogen im Gesicht. Die Unfallkassen verzeichnen jedes Jahr rund 11 000 Augenverletzungen im Schulsport. Erfreut präsentiert Jendrusch daher den jüngsten Schulsport-Brillen-Test seiner Fakultät: 19 Modelle erfüllen alle Anforderungen. "Das Angebot guter Sportbrillen wächst."Zum Jahresauftakt zeigte sich Verbandschef Truckenbrod zufrieden. Eine aktuelle Umfrage lasse eine positive Tendenz erkennen. "So wird die wirtschaftliche Situation bei zumeist steigenden Umsätzen überwiegend als gut eingeschätzt, und auch für 2017 werden Umsatzsteigerungen erwartet." Dass Augenoptik Zukunftsperspektiven biete, zeige sich auch in steigenden Ausbildungszahlen. Auch der Industrieverband ist zuversichtlich, das Inlandsgeschäft hat den Export vergangenes Jahr mit zwei Prozent Plus überflügelt und soll dieses Jahr 2,5 Prozent zulegen.Die mittelständischen Augenoptiker müssen sich aber einiges einfallen lassen, wenn sie bestehen wollen. Viele haben mit Hilfe von Marktforschern und des Verbandes ihre Zielgruppe vor Ort und ihre Konkurrenz genauer analysiert. Nicht nur große Ketten mit ihren Filialen seien weiter gewachsen, auch Mittelständler mit einem klaren Profil, sagt Truckenbrod. Branchenkönig ist die Kette Fielmann, die mehr als ein Fünftel des Branchenumsatzes kassiert.