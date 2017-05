Sisyphus steht Pate

Freizeit BY Bayern

21.05.2017

Sein Kreuz mit einem Papstkreuz hatte in den vergangenen Jahren Heimatforscher Werner Veigl. Am Wohnhaus von Wolfgang Heindl in Plössen ist nämlich ein ungewöhnlicher, 35 Zentimeter hoher "Schatz" mit drei Querbalken befestigt.

Zeichen des Glaubens

Im Glockenturm

Haidenaab. Seit Jahren arbeitet Veigl an der Dokumentation von 103 Klein- und Flurdenkmälern. In mühsamer Sisyphusarbeit hat er sie zusammengetragen, fotographiert, kartographiert, ihre geschichtlichen Hintergründe erforscht und für die Nachwelt aufbereitet. Gleichsam als letztes Kapitel hat ihn dabei die Geschichte eines seltenen päpstlichen Kreuzes am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Wer den passionierten Heimatforscher kennt, der weiß, dass ihn detektivisches Jagdfieber packt, wenn es ums Ergründen geschichtlicher Hintergründe lokaler und regionaler Besonderheiten geht. Dann stöbert der 70-Jährige stundenlang in Archiven, wälzt 1000 Seiten dicke Bücher und sucht in alten Schriften nach Anhaltspunkten, die ihm helfen, seine Ergebnisse aufzuschreiben.So forschte er jahrelang nach der Herkunft und der Entwicklungsgeschichte dieses Papstkreuzes als ganz besonderes Zeichens des katholischen Glaubens. Hat es ein Bauer von einer Pilgerreise mit dem Pferd nach Rom Mitte des 19. Jahrhunderts in das damals noch zur Oberpfalz gehörende Dörfchen bei Speichersdorf mitgebracht, oder stammt es aus einer abgerissenen Kapelle? Das war die entscheidende Frage, der Veigl über Jahre nachgegangen ist. "Ich habe jahrelang im Nebel rumgestochert, aber keine Indizien, keine entscheidenden Hinweise gefunden", sagt der Heimatforscher. Ein Papstkreuz unterscheide sich von herkömmlichen Kruzifixen dadurch, dass es drei Querbalken hat, erläutert Werner Veigl. Diese verstünden sich als Hinweis auf das dreifache Amt des Papstes: Priester, Hirte und Lehrer. "Eine andere Version lautet: Der erste Querbalken versinnbildlicht das Leidenswerkzeug, der zweite die Kreuzinschrift, den Titulus, und der dritte das Stützbrett unter den Füßen des Kreuzes."Wegen der drei Balken habe der Volksglaube damals solche Kreuze als besonders wirkkräftig angesehen. Doch wie kommt so ein außergewöhnliches Stück Vergangenheit in die kleine Nische von Wolfgang Heindl in Plössen. Der Bayreuther Flurdenkmalforscher Karl Dill (1924 - 1996) schrieb 1975 über die Flurdenkmäler im ehemaligen Landkreis Kemnath: "Von einem Vorfahren Georg Heindls wurde das Kreuz von einer Pilgerreise mit dem Pferd von Rom mitgebracht." So überlieferte es Hofinhaber Georg Heindl seiner Familie.Werner Veigl wiederum kann sich mit dieser Darstellung nicht so recht anfreunden, fehlen dafür doch letztendlich die Beweise. Auch sei es kaum vorstellbar, dass damals ein Bauer mit dem Pferd nach Rom geritten sei. "Er hätte für die 3000 Kilometer mindestens drei Monate und mehrere Pferde gebraucht. Wenn das wirklich jemand gemacht hätte, hätte das für Aufsehen gesorgt und wäre ziemlich sicher in den Kirchenbüchern oder Kirchenprotokollen vermerkt worden." Veigl zitiert hier den Volkskundler Walter Huttinger, der die Wurzeln solcher Sagen kennt. "Der Volksmund erfindet zur Erklärung eines besonderen Zustandes im Nachhinein eine passende Geschichte." Laut Heimatforscher Veigl ist die Version wahrscheinlicher, dass das Kreuz mit der Aufschrift "18 G H 62" von der Plössener Ortskapelle stammt. Sie wurde just zur gleichen Zeit abgerissen und neu aufgebaut wurde.Denkbar sei, dass es einst den Giebel des Glockenturms des Plössener Kirchleins zierte. Der akribische Forscher fand in den Pfarrakten, dass die neue Ortskapelle 1865 "Zu Ehren des heiligen Kreuzes" geweiht wurde. "Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass die Familie Heindl nach dem Abbruch der alten Kapelle das Trippelbalkenkreuz übernahm und in den Giebel ihres Wohnhauses setzte", sagt Veigl. Gesichert ist keine von beiden Vermutungen. Letztlich wird die historische Frage nach der Herkunft des Papstkreuzes von Plössen wohl unbeantwortet bleiben müssen. Auch wenn das Werner Veigl völlig gegen den Strich geht. Denn so etwas gehört zu den absoluten Ausnahmen in seiner über 40-jährigen Forschungsarbeit. Nichtsdestotrotz wird die etwa 250 Seiten umfassende Flur- und Kleindenkmälerdokumentation von Speichersdorf und seinen Ortsteilen noch heuer erscheinen. Sicher ist, dass es nicht die letzte Forschungsarbeit Veigls gewesen sein.Denn den unermüdlichen Heimatforscher treiben schon die nächsten Arbeiten um. Da ist einmal ein Buch über die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs aus der Gemeinde. Da ist des Weiteren die eigene Familienchronik, die immer wieder hintanstehen musste und die er endlich abschließen will, sagt der Lokalhistoriker und Archivar. Womit sich der Kreis wieder schließen würde, begann doch alles vor 35 Jahren, als verstaubte Familiendokumente.