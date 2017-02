Freizeit BY Bayern

Berge und Schlösser, Natur und Kultur: Die Touristen lieben Bayern. 2016 kamen so viele wie nie zuvor. Die Oberpfalz liegt unter den Bezirken beim Anstieg der Gästezahlen ganz vorne.

Städte legen stark zu

Höherwertige Angebote

Die Oberpfalz blickt auf ihr bislang bestes Tourismus-Jahr zurück. Erstmals in der Geschichte des Fremdenverkehrs stieg 2016 die Zahl der Gästeankünfte auf mehr als zwei Millionen, die der Übernachtungen auf mehr als fünf Millionen. Konkret schrieben sich bei den Beherbergungsbetrieben des Bezirks 2 036 595 Gäste ein (plus 5,1 Prozent), sie sorgen für 5,13 Millionen Übernachtungen (plus 5,9 Prozent). Die Bettenauslastung verbesserte sich leicht auf 35,5 Prozent, die durchschnittliche Verweildauer auf 2,6 Tage.Bei der Vorstellung der Daten in München sprach Wirtschaftsministerin Ilse Aigner von einer "bemerkenswerten Entwicklung". Seit 2007 weist die Tendenz des Tourismus in der Oberpfalz nach oben. So stieg die Zahl der Gästeankünfte in diesem Zehn-Jahres-Zeitraum um 24 Prozent, die der Übernachtungen um 11,9 Prozent.Auch die Teilräume der Urlaubsregion Ostbayern profitierten davon. Der Bereich Oberpfälzer Wald, zu dem die Landkreise Tirschenreuth, Neustadt/WN und Schwandorf gehören, verbuchte 2016 ein Gästeplus von 5,6 Prozent auf gut 362 000 und einen Zuwachs bei den Übernachtungen um 7,7 Prozent auf fast 970 000. Die sich gesondert vermarktenden ostbayerischen Städte, darunter Amberg und Weiden, legten bei den Gästeankünften um 6,7 Prozent auf 1,16 Millionen zu, bei den Übernachtungen gar um 9,5 Prozent auf 2,13 Millionen. "Konsequentes Marketing unter der Dachmarke Oberpfälzer Wald in Verbindung mit gefragten Urlaubsthemen wie Wandern und Radfahren zeigt Wirkung", stellt Michael Braun, Geschäftsführer des Tourismusverbands Ostbayer, n zufrieden fest.Auch bayernweit war 2016 für den Tourismus wieder ein Rekordjahr. Bei den Übernachtungen wurde erstmals die Schwelle von 90 Millionen überschritten (plus 3,1 Prozent), die Zahl der Gästeankünfte stieg um 3,5 Prozent auf 35,4 Millionen. Drei Viertel der Urlauber kamen aus Deutschland, ein Viertel aus dem Ausland. Die meisten Auslandsgäste kamen aus den Niederlanden, Österreich und den USA. Einen Einbruch um 23,6 gab es bei Touristen aus Japan. Ein Grund dafür könnte die gewachsene Terrorgefahr in Europa sein. Aigner erklärte in diesem Zusammenhang, dass Sicherheit auch in der Tourismuswirtschaft ein entscheidender Faktor sei.Die Zukunft des Fremdenverkehrs in Bayern sieht Aigner in immer höherwertigen Angeboten. Sie habe deshalb das Sonderprogramm "Premiumoffensive Tourismus" gestartet, für das heuer fünf und nächstes Jahr zehn Millionen Euro vorgesehen seien. Mit einem Jahresumsatz von 31 Milliarden Euro und über 560 000 Beschäftigten sei der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Bayern, von dem vor allem der ländliche Raum profitiere.