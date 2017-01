Wohlfühloase Wildpark

Freizeit BY Bayern

Wenn es draußen eisig kalt wird, ziehen sich Menschen warme Jacken an und dicke Mützen über die Ohren. Was aber machen Tiere, um nicht zu frieren?

Wir füttern der Natur angepasste Schonkost. Eckard Mickisch

Ein Erlebnis Mehlweisel. Am Samstag von 13 bis 16 Uhr veranstaltet die Umweltstation am Katharinenberg gemeinsam mit dem Waldhaus Mehlmeisel einen Wildtier-Erlebnistag für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Für den Besuch des Wildparks wird eine Gebühr von 2,50 Euro je Kind erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist am Waldhaus. Infos unter Telefon 09232/8810610.

Mehlmeisel. Menschen können ohne Hilfsmittel bei Minusgraden kaum überleben. Hirsche, Rehe, Kaninchen, Wildschweine, Luchs & Co. aber schaffen das. Dafür haben die Wildtiere ihre eigene Strategie, quasi raffinierte Spezialtechniken entwickelt - vom Anfressen einer Fettschicht, über den Winterschlaf und die Winterruhe bis hin zum Anlegen von Vorräten.Hoch türmt sich der Schnee am Waldhaus und im Wildpark. Fasziniert schaut Betreiber Eckard Mickisch über das tief verschneite Gehege. Sogar ein paar Sonnenstrahlen spitzen durch die Wipfel der Bäume. "Jede Jahreszeit hat eben ihren eigenen Reiz", schwärmt er von diesen eiskalten Schönheiten der Natur und erklärt mit einem Blick auf das Rotwildgehege: "Unsere Tiere frieren keineswegs, und sie fühlen sich auch bei eisigen Temperaturen pudelwohl. Bereits im Herbst sorgen sie für den Winter vor." Aus dem Fressverhalten könne man meist sogar schließen, ob ein strenger Winter komme. "So rund wie in den letzten Wochen jedenfalls waren die Tiere hier noch nie", lacht Mickisch, und er hatte recht mit seiner Prognose für diesen Winter: Viel Schnee und Temperaturen im zweistelligen Minusbereich.Die Wildschweine haben sich längst eine dicke Speckschicht angefressen. Ihr borstiges, dunkles Fell ist noch viel dicker und zotteliger geworden. Das hält warm und dient als Energiespeicher. Kugelrund sind auch Rot- und Rehwild. Sie haben ebenso wie die Luchse, die Stars mit den Pinselohren und Stummelschwänzchen, ein dichtes Winterfell, eine besonders dicke, schützende Unterwolle. Das isoliert. Überhaupt geht es derzeit gemächlich zu im Wildpark, weil die Tiere Energie sparen, erklärt Eckard Mickisch - außer Keiler Benedikt: "Wenn er quietschvergnügt mit Eiszapfen behangen und viel Schnee aufwirbelnd durch den Wildpark saust, dann klingt es, als ob der Weihnachtsmann noch persönlich hier wäre.""Wir füttern der Natur angepasste Schonkost", erzählt Mickisch weiter. Das Rehwild allerdings bekommt, weil es bereits zum "Schieben" anfängt, ein besonders leckeres, mit Nährstoffen angereichertes Müsli. Dachs und Waschbär halten Winterruhe, fahren ihren Stoffwechsel extrem weit herunter und verlassen nur selten ihre Behausung. Am Vogel-Futterhaus geht es zu wie in einem Bienenstock. Und wenn "Anton", das Reh, Glück hat, fällt in der Hitze des Gefechts manches Körnchen für ihn ab. Bei den Teichen gleich nebenan haben Frösche, Kröten oder Schnecken ihre Körpertemperaturen heruntergefahren und sind in frostsicheren Verstecken in Kältestarre gefallen.Natürlich hat Schneesturmtief "Egon" am vergangenen Wochenende auch vor dem Wildpark nicht Halt gemacht. "Am Samstag und Sonntag hatten wir zu, um die Besucher nicht durch eventuell umstürzende Bäume zu gefährden", sagt Mickisch. Aber jetzt geht den Gästen wieder das Herz auf bei einem Spaziergang über das weitläufige Gehege, das täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist.