Freibäder in der Region haben viel zu bieten – „Abenteuer Familie“ präsentiert lohnenswerte Ziele

Freizeit Bayern

09.05.2017

Für wenige Euro Eintritt erleben die Besucher ein riesiges Vergnügen: Zahlreiche Menschen verbringen ihre Freizeit in den Sommermonaten bevorzugt in Freibädern. Es gibt in der Region nicht wenige Freizeiteinrichtungen, die ein solch abwechs- lungsreiches Vergnügen bieten. Die Badegäste können sich sportlich betätigen und ein paar Runden durchs kühle Nass kraulen sowie oft Tischtennis und Beachvolleyball spielen.

Spaß für alle Altersklassen - Das Höhenschwimmbad Vilseck Vilseck. Das schön gelegene Freibad lockt mit angenehmen Wassertemperaturen im Schwimmerbecken (26 - 28°) und im Nichtschwimmer- und Planschbecken (28 - 31°). Zum Sonnenbaden laden großzügige Liegewiesen mit einzelnen Schattenplätzen ein und ein Kioskbetrieb mit Terrasse sorgt für das leibliche Wohl.



Zu dem 50-Meter-Wettkampfbecken gehören ein 3-Meter-Sprungturm und 1-Meter-Sprungbrett. Im Nichtschwimmerbecken mit 40-Meter-Großrutsche werden die Badegäste mit Massagedüsen, Fontänen und Sprudeln verwöhnt. Die Kleinsten amüsieren sich im Planschbecken mit Spielgeräten oder auf dem neuen Matsch-Spielplatz und die Jugendlichen treffen sich beim Beachvolleyball- oder Beachsoccer-Feld.



Das Höhenschwimmbad ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Kasse schließt um 19 Uhr. Die Eintrittspreise sind sehr günstig und wurden auch in diesem Jahr nicht erhöht. Der Preis für Tageskarten beträgt für Erwachsene 2,50 € (ab 16 Jahre), für Jugendliche ( 6 bis 15 Jahre) 1.- €, ab 17 Uhr Feierabendtarif.

Waldstrandbad „Großer Weiher In den warmen Sommermonaten bietet das Waldstrandbad Plößberg, das besser unter dem Namen „Großer Weiher“ bekannt ist, Entspannung und Erholung im kühlen Nass. Das Badegewässer liegt im Ortsteil Dreihöf. Unmittelbar am Gewässer befindet sich ein Campingplatz. Der Weiher wird mit Wasser gespeist, das aus dem umliegenden Waldgebiet zufließt. Deshalb weist es eine typische Braunfärbung auf. Im Herbst gibt es traumhafte Wanderwege rund um den Großen Weiher. Besucher können sich im Waldstrandbad Tret- und Ruderboote ausleihen und damit quer über den Weiher schippern. Für die kleinen Gäste ist auch ein separates Kinderplanschbecken vorhanden, ebenso auch ein Spielplatz und ein Nichtschwimmerbereich. In der „Weiherklause“ mit Biergarten gibt es Erfrischungen und leckere Brotzeiten, so dass einem angenehmen Familiennachmittag nichts im Wege steht.

Freudenberger Familienbad Freudenberg. Ein herrlicher Sommertag lässt sich immer im Freudenberger Familienbad genießen.

Hier erwartet Besucher der ideale Freizeitspaß für die ganze Familie. Die großzügigen schattigen Liegewiesen tragen das Ihre dazu bei, dass der Aufenthalt im Freudenberger Freibad eine Erholungsangelegenheit ist.



Besonders für Familien mit Kindern ist der neu sanierte Kleinkinderbereich mit den beiden Becken, die durch eine Rutsche verbunden sind, ideal. Als Hauptattraktion ist die dicht umlagerte Riesenwellenrutschbahn im Nichtschwimmerbereich ein Besuchermagnet. In diesem sorgen aber auch Nackenduschen und ein Wassersprudler für Abwechslung.



Für angenehme Badewassertemperaturen sorgt unsere Absorberanlage, die mit Sonnenenergie das Beckenwasser umweltfreundlichen aufheizt. Ein Beachvolleyballfeld, sowie Freilufttischtennisplatten stellen auch außerhalb der Schwimmbecken eine Abwechslung dar.

Zum Ausgleich nach dem Schwimmen und anderen sportlichen Aktivitäten bietet der Kiosk kleine Snacks für zwischendurch an.



In direkter Freibadnähe stehen Besuchern zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Das Familienbad Freudenberg hat in den Sommermonaten von etwa Mitte Mai bis Anfang September täglich von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Am Dienstag und am Donnerstag gibt es zusätzlich ab 07:00 Uhr Frühschwimmen.



Karibik mit Hilfe der Sonne - Das Kastler Freibad wird per Solartechnik beheizt Kastl. „Hoch über dem idyllischen Ort Kastl bietet das beheizte Freibad mit seiner ruhigen und sonnigen Lage Erholung, Sport und Spaß für jedermann. Wassersport, Faulenzen oder Beachvolleyball-Spielen in gesunder Luft ist ein Erlebnis für die ganze Familie.

Beheizt wird das Wasser des Freibades ausschließlich von der Sonne und über eine ca. 920 Quadratmeter große Absorberfläche. Damit sind bereits nach wenigen, heißen Sommertagen karibische Wassertemperaturen garantiert.



Neben einem kombinierten Schwimmer-, Nichtschwimmerbecken (50 x 21m), drei Sprungbrettern (3m, 1m) sowie einem Kinderplanschbecken mit vielen Spielmöglichkeiten und einer Wasserrutsche im Nichtschwimmerbereich verfügt das Bad auch über Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld sowie einen Bolzplatz zum Fußball- und Federballspielen. Auch ein Minigolfplatz und Liegestühle zum Ausleihen machen den Freizeit-Tag im Bad angenehm. Der gut geführte Kiosk der Familie Franceschin freut sich auf viele Besucher.



Geöffnet ist das Freibad zwischen Mai und September, täglich von 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Bei schlechter Witterung kann von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr gebadet werden.



Sommer, Sonne, Abenteuer - Im Wohlfühlbad Bulmare dreht sich täglich zwölf Stunden lang alles um Spaß, Sport und Entspannung Burglengenfeld. Badeweiher ist gut. Bulmare ist besser. Wenn die Sonne lacht und der Schweiß fließt, tut Erfrischung gut: Packen Sie Bikini, Badehose und die ganze Familie ein – und dann ab ins Wohlfühlbad Bulmare in Burglengenfeld (www.bulmare.de). Dort gelten in der Sommersaison (vom 13. Mai bis zum 10. September 2017) besonders familienfreundliche Preise.



Die Kinder experimentieren an den Wasserspielgeräten, sausen über die Riesenrutsche und planschen in den Kinderbecken innen und außen. Die Eltern tanken Kraft in der Sonne - und die obligatorische Portion Pommes darf natürlich auch nicht fehlen. Und dabei immer im Mittelpunkt: „Bubu“, das wasserspeiende Nashorn, der Liebling der Kinder. Entspannen und Austoben ist auf der riesigen Liegewiese, im 25-Meter-Sportbecken mit vier Bahnen und Startblöcken, auf dem Spielplatz und dem Beachvolleyball-Feld möglich.

Badespaß das ganze Jahr über

Eintauchen, entdecken und genießen: Wohltuende Massagen, verschiedene Saunen mit Saunagarten, Dampfbad und Schneekabine, Kneippbecken und noch viel mehr: Im Wohlfühlbad Bulmare dreht sich täglich zwölf Stunden lang alles um Spaß, Sport und Entspannung – und um die Gesundheit der Besucher. Auf die eifrigen Schwimmer wartet das 25-Meter-Sportbecken, während die Genießer die Wahl haben: Strömungskanal, Sprudelbucht, Unterwasserliegen, Nackenduschen, Massagedüsen, Außenbecken mit Wasserpilz und Planschbecken mit Wasserrutsche für die Kleinsten. Bulmare – das Wohlfühlbad für eine ganze Region.



Nähere Informationen zu Preisen und Terminen gibt es im Internet unter www.bulmare.de sowie unter Telefon (09471) 60 19 30.



Schwimmen und Relaxen - Das Riedener Freibad sorgt für Erholung Rieden. Das Freibad in Rieden verfügt über ein separates Nichtschwimmerbecken sowie ein Sportbecken mit einer Bahnlänge von 50 Metern. Ein 3-Meter-Sprungturm an separatem Sprungbecken ist ebenfalls vorhanden.

Zusätzlich gibt es eine 7-Meter-Wasserrutsche, eine Kinderrutsche, Spielnashörner und Rutschen im Kleinkinderbecken, einen öffentlichen Grillplatz, ein Freiluft-Schachspiel, Wasserballtore, einen kostenlosen Verleih von Tischtennisschlägern, Gastronomie, Tischtennis, Beachvolleyball, einen Kiosk sowie einen Eltern-Kind-Bereich mit einem Spielplatz.

Geöffnet hat das Bad von 9 bis 19.45 Uhr. Bei Schlechtwetter kann von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 19 Uhr geschwommen werden.

Das Bad ist von Mai bis September geöffnet. Informationen zum genauen Saisonbeginn und -ende bekommen Interessierte unter Telefon 09624/430 bzw. 0172/8988483.

Auch der Spaßfaktor ist extrem hoch: Wasserrutschen, Minigolf, Spielplatz und Co. bieten unzählige Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Und wer am liebsten seine Ruhe hat, streckt im Liegestuhl oder auf der Decke alle Viere von sich und gönnt sich ein paar Stunden Extrem-Relaxen. In „Abenteuer Familie“ haben wir für unsere Leser eine kleine Auswahl lohnenswerter Ziele zusammengestellt: