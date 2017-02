Majestätisch mit dem Südostwind davon

Freizeit Bayern

Von einem Taxi abgeholt zu werden, erregt sicher kein besonderes Aufsehen. Doch wenn in kurzer Entfernung vom Wohnhaus ein Heißluftballon auf einen wartet, ist das schon ein besonderes Erlebnis. Gerade noch am letzten Tag der sonnigen Winterzeit kletterte die Familie Bachmüller in den Korb, über dem sich der von einem Heißluftgebläse gefüllte Ballon wölbte.

Ein letzter Luftstoß, und majestätisch langsam schwebte das Gefährt über die verschneiten Wiesen des Fallbergs in westlicher Richtung davon. Frank Seidl von "Ballonfahren macht Spaß" blieb unten und folgte mit dem Auto dem Ballon. Der Südostwind trieb ihn an den beiden "Jungfern" aus Felsen vorbei. Der Heimatort bot den Mitfahrern von dort oben sicher einen ungewohnten Anblick. Die dick vermummten Gäste erlebten jedenfalls ein spannendes Vergnügen.