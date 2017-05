Freizeit Bayern

16.05.2017

Endlich: Die Sonne kommt raus. Zeit, die Gartenmöbel aus dem Keller zu holen und den Grill anzuwerfen. Fabian Beck, Koch und Grillmeister aus Bayern, erklärt, wie Steak und Co. besonders gut gelingen.

Fleisch und Gemüse schon vor dem Grillen marinieren Fleisch oder Gemüse erst während des Grillens mit Öl zu bestreichen macht zwar etwas her - es ist aber nicht gerade gesund. Wenn Flüssigkeiten auf die Glut oder in die Flammen tropfen, können gesundheitsschädliche Substanzen entstehen, warnt die Verbraucher Initiative. Besser sei es daher, das Grillgut bereits mariniert auf den Rost zu legen.



Außerdem empfiehlt es sich, die Stückchen auf dem Rost mit einer Zange und nicht mit einer Fleischgabel zu wenden. Wird zum Beispiel ins Fleisch hineingestochen, läuft Saft aus. Wer sicher sein will, dass kein Fett oder Fleischsaft nach unten tropft, kann auch Aluminiumschalen oder Grillpfannen benutzen.

Für das Grillen sollte man immer genug Zeit einplanen, rät Beck. Gegrilltes Essen sei ein Genuss und brauche in der Vor- und Zubereitung Zeit.Fertig mariniertes Fleisch im Supermarkt kaufen? Bloß nicht, sagt Fabian Beck. «Ich möchte das Fleisch gerne im unverarbeiteten Zustand sehen.» Außerdem sei eine Marinade mit wenigen Zutaten schnell selbst gemacht: Das Stück Fleisch einfach mit einer Mischung aus Olivenöl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Zitronenzesten einpinseln und einige Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.Ein Holzkohlegrill sollte am besten an einem windstillen Ort stehen. «Wenig Wind sorgt für eine konstante Hitze,» erklärt der Koch.Auf keinen Fall sollte man das Grillgut mit Bier ablöschen, warnt Beck. «Dadurch wirbelt man nur die Asche auf und reduziert die Hitze.» Besser sei es für den Geschmack, das Fleisch vor dem Grillen in Bier einzulegen: «Bierhähnchen beispielsweise schmeckt fantastisch vom Grill.»Beck empfiehlt zum Wenden des Grillguts eine Grillzange anstelle einer Grillgabel. «Durch das Anstechen mit einer Gabel entstehen Löcher im Fleisch, durch die der Fleischsaft austritt.» Dadurch verliert das Fleisch an Geschmack, erklärt Fabian Beck.Gegrilltes Gemüse sei eine Bereicherung für jedes Menü vom Grill, meint der Grillmeister. Die Trendgemüse Rote Beete und Süßkartoffel ließen sich super im Ganzen oder in Scheiben grillen. Auch grüner Spargel vom Grill schmeckt gewürzt mit etwas Olivenöl, Pfeffer und Salz sehr lecker.Immer nur Herzhaftes auf dem Grill? Auch ein süßer Nachtisch lässt sich darauf einfach zubereitet. «Eine Banane mit der Schale in die Nähe der Glut legen und die warme Frucht anschließend mit Vanilleeis servieren: einfach himmlisch» schwärmt Beck. Der Clou: Dieses Rezept funktioniere auf jeden Grill - und sogar im Lagerfeuer.