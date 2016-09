Kultur BY Bayern

21.09.2016

5

0 21.09.2016

Bayreuth. (dpa) Der Freistaat ändert seine Förderregeln für Kulturhäuser. Er will damit mehr Geld für die umstrittene Sanierung der Bayreuther Stadthalle locker machen. "Die Bayreuther Stadthalle hätte ohne Änderung überhaupt kein Geld bekommen können gemäß dem kommunalen Finanzausgleich", sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Dienstag in München.

Künftig sollen deshalb an allen sieben Sitzen einer Bezirksregierung, also Städten wie Landshut oder Würzburg, Investitionen für kommunale Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung zusätzlich gefördert werden können, wenn sie auch als Theater- oder Konzertsaal genutzt werden. Eine weitere Voraussetzung für mehr Geld ist, dass die Kommune keinen eigenen Theater- oder Konzertsaal hat, der mit Mitteln aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) unterstützt wird. In Zukunft sollen 75 Prozent der förderfähigen Kosten übernommen werden können. Bisher lag der Regelfördersatz darunter und habe sich an der Finanzkraft der Gemeinde orientiert. In Bayreuth soll es die Zuschüsse laut Ministerium nur für den kulturell genutzten Bereich der Stadthalle geben.