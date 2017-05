Kultur BY Bayern

09.05.2017

München. Die Rolling Stones gehen im Herbst auf Europatour und kommen zu drei Konzerten auch nach Deutschland. Dies kündigten sie am Dienstag auf ihrer offiziellen Internetseite an. Die Fans können sich auf "eine Musikliste vollgepackt mit Klassikern freuen", so die Band, allerdings gebe es jeden Abend auch "einige unerwartete Tracks" und "ausgewählte Überraschungen" zu hören. Die "Stones - No Filter"-Tour beginnt am Samstag, 9. September, in Hamburg mit einem Auftritt im Stadtpark. Insgesamt sind 13 Konzerte in neun europäischen Ländern geplant. Am Dienstag, 12. September, will die Band im Olympiastadion in München auftreten, am 16. September im österreichischen Spielberg, am 20. September in Zürich und am 9. Oktober in der Düsseldorfer Esprit-Arena. Weitere Konzerte: Lucca (Italien), Barcelona, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm, Arnhem (Niederlande) und Paris. Zuletzt waren Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und Charlie Watts vor drei Jahren in Deutschland auf der Bühne mit ihrer "14 on Fire Tour". Tickets für die Konzerte in Deutschland sind ab Freitag, 12. Mai, online erhältlich. Der reguläre Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen startet am Samstag, 13. Mai. Bild: dpa