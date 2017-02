Konkurrenz zu "Rock am Ring" in München gescheitert

05.02.2017

München. Es war wohl das letzte Musikfestival "Rockavaria" am 29. Mai vergangenen Jahres in München. "Wir wollen unserer Absicht treu bleiben, Rockavaria nur dann zu präsentieren, wenn es gut genug ist. Nachdem nun unsere letzten Eisen im Feuer erloschen sind, ist das nicht gegeben", hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Entertainment AG (DEAG). Nachdem es weniger als vier Monate vor dem geplanten Termin Ende Mai noch keinerlei Informationen gab, hatten die Fans ohnehin schon nicht mehr mit dem Festival gerechnet. Bild: dpa