Kultur BY Bayern

26.05.2017

8

0 26.05.2017

"Bayerischer Berserker" hat man Konstantin Wecker genannt, "lyrischer Revoluzzer", "potenzieller Einmischer", "lebender Anachronismus". Immer auf dem schmalen Grat zwischen Ablehnung und Bewunderung angesiedelt. Dem so Gescholtenen wie Verehrten war das alles egal, wusste er doch stets, was er an sich, seiner Kunst, seinem puren Dasein hatte und hat.

Am 1. Juni wird der Mann 70. Das 1947 in München geborene Original ist ein Gesamtkunstwerk, Privates und Öffentliches waren selten Koordinaten, die er trennte und an denen es sich für ihn zu orientieren galt. Wecker ist Wecker - im Herzen ehrlich und radikal. Mit einem Lebensentwurf, der ihn so angreifbar wie unverwundbar macht.Nicht etwa, dass "der Konsti", wie Wecker von Freunden liebevoll genannt wird, seine Vita inszeniert hätte. Er hat immer nur gemacht, was und wie es ihm in den Sinn kam. Und dabei fast sämtliche Höhen und Tiefen ausgelotet, immer mittendrin, gelegentlich gar am äußersten Rand des Untergangs. Faszinierend an dieser Biografie: Konstantin Wecker hat alles überlebt. Drogen, Dramen, Depressionen, stetig en masse und "uferlos", wie er einst eines seiner erfolgreichsten Alben sowie seinen ersten Roman betitelt hat. Und er ist dabei wie die sagenhafte Fabelfigur Phönix stets gestärkt aus der Asche zu neuem Glanz aufgestiegen.Konstantin Wecker heute ist eine Institution. Man muss seine Kunst nicht mögen, um ihm dennoch neidlos zuzugestehen, dass er ein Original, eine Ausnahmeerscheinung und vor allem - ein echter Mensch mit Ecken und Kanten ist. In blutleeren Zeiten von wie geklont wirkenden Nachwuchsartisten wohl das größte Kompliment, das man einem Mann, der sich felsenfest und unwiderruflich der Kunst als Existenz verschrieben hat, machen kann.Jetzt ist das Doppelalbum "Poesie und Widerstand" mit den neu aufgenommenen Lieblingsliedern aus seiner Karriere erschienen. Und auch die Autobiografie "Das ganze schrecklich schöne Leben". Der Bayer schwelgt im Interview mit der Kulturredaktion in Erinnerungen.Konstantin Wecker: Natürlich beschleicht mich gelegentlich das Gefühl, ich müsste etwas kürzer treten. Aber im nächsten Moment fällt mir ein Satz von meinem alten Freund Dieter Hildebrandt ein, der 2012, ein Jahr vor seinem Tod, den 85. Geburtstag gefeiert hat. Ich habe ihm damals stolz verkündet: "Dieter, ich bin 65 und habe im letzten 120 Konzerte absolviert!" Da lächelte er nur verschmitzt und meinte: "Ich habe im selben Zeitraum 160 Auftritte gespielt." So eine Antwort nimmt dir die Angst vor dem Alter.Darauf zu finden ist ein Streifzug durch meine kreative Vergangenheit. Außerdem sind es meine absoluten Lieblingslieder! Es werden auch die Stücke sein, die ich auf meiner Jubiläums-Tournee spielen werde. Ganz wichtig zu wissen ist die Tatsache, dass sämtliche Kompositionen neu eingespielt worden sind, live und an nur zwölf Tagen im Münchner "Tonstudio". Etliches klingt für mich so frisch, als wäre es - auch textlich - gerade heute entstanden.Darüber habe ich lange nachgedacht. Der Poesie bin ich verfallen seit meinem zwölften Lebensjahr. Was mich daran bis heute fasziniert: Sie verbietet einem, alles an Gedanken zu Ende zu bringen. Poesie füllt sich stetig mit neuem Leben, mit neuer Interpretation. Was den Widerstand betrifft: Politisches und Poetisches gehen bei mir Hand in Hand. In der Poesie ist der Widerstand permanent präsent. Daher auch der Titel der Platte. Darin geht es um einen kompletten Lebensentwurf.Ich denke, mit dem Begriff "Weckerisch" verbindet sich vor allem der Gedanke, dass meine Arbeit und ich in gewisser Weise zeitlos sind. Dieser Anspruch gefällt mir sehr. Ich habe mich all die langen Jahre meiner Karriere hinweg nie einem Trend verbunden gefühlt. Hätte ich mich jemals einer musikalischen Mode unterworfen, wäre ich meinen Texten nicht gerecht geworden. Und ich habe mich seit jeher als "Vertoner meiner Texte" gesehen. In dieser Hinsicht stehe ich in der Tradition von Komponisten wie Franz Schubert. Für den waren Wort und Musik immer gleichberechtigt. Bei mir war und ist es gar so, dass die Verse stets vor der Musik entstehen.Nein, so darf man das nicht sehen. Ich hatte schon früh Klavierunterricht, später kam eine Ausbildung an Geige und Gitarre hinzu, außerdem war ich Knabensopran im Münchner Rudolf-Lamy-Kinderchor. So eine musische Erziehung spielt eine immense Rolle in der späteren Arbeit. Trotzdem, mit zwölf Jahren fing ich an, Gedichte zu schreiben und habe diesen kreativen Prozess über alle Maßen genossen. Von da an war klar, dass zu Papier gebrachte Worte in meinem Leben die entscheidende Rolle spielen werden.Ich bin garantiert ein wacher Beobachter der Politik von heute. Und ich mische mich ein in aktuelle Situationen, wenn ich glaube, es ist moralisch dringend notwendig. Doch ansonsten bin ich kein Mann, der mit der Kunst von heute besonders viele Gemeinsamkeiten hätte. Ich hasse das Oberflächliche und die Identitätslosigkeit, die speziell das Fernsehen der Menschheit heutzutage vermittelt. Dahinter steckt nur das Konzept der Verblödung der Leute. So etwas interessiert mich nicht. Wenn ich unter diesem Aspekt altmodisch bin, dann bin ich es gerne.Natürlich kann es zum Klischee erstarren, wenn man über Jahrzehnte hinweg mit solchen Begriffen in Zusammenhang gebracht wird. In den 70er und 80er Jahren habe ich solche Begriffe mit Leib und Seele verkörpert, sie waren eine Art Heiligtum. Später habe ich gedacht, ich müsste sie mit Leben füllen, weil das Publikum es von mir erwartet. Ich bin also für einige Jahre in eine Rolle geschlüpft, die mir von außen geradezu aufgedrängt wurde. Und ich bin daran zerbrochen. Ich war verzweifelt und tief in mir drin ein ganz anderer als der, den die Öffentlichkeit von Konstantin Wecker erwartete.Genau! Wobei diese zeitweise Identitätslosigkeit nur einer von mehreren Gründen dafür war, dass ich mich stets betäubte. Ein anderer war, dass ich alles bis zum Äußersten ausreizen musste, das ist Teil meines Naturells. Diesen Aspekt meines Charakters habe ich in den letzten Jahren zum Glück weitgehend überwunden. Auch mit Hilfe von Meditation.Nein, mit New Age habe ich wirklich nichts am Hut! Ich bin auch nicht religiös. Denn ich habe mal den sehr weisen Satz gelesen: "Ein religiöser Mensch hat Angst vor der Hölle, ein spiritueller Mensch ist durch die Hölle gegangen". Spiritualität kann dich sehr wohl in tiefe Verzweiflung treiben, kann aber auch - richtig angewandt - Lösung für jede Menge Probleme sein. Spiritualität ist demnach mein Alltag, ich kann mir kein Dasein ohne sie vorstellen. Ich verfolge im Leben den Zen-Gedanken: "Alles ist spirituell, deshalb bin ich es auch, die ganze Zeit über". Nur durch diese Erkenntnis macht meine Existenz einen Sinn. Und was mir noch so gut gefällt ist die Idee, dass sich das Spirituelle und das Materielle nahezu ausschließen.Ich fürchte, ja.(lacht)Es gibt Augenblicke in meinem Leben, die sind von einer solchen Reinheit, Intensität und Schönheit, dass man sie einem Außenstehenden nicht vermitteln kann. Das sind die Momente der Ewigkeit, eingemeißelt in das Unendliche. Bei jedem meiner Konzerte erlebe ich zumindest einen dieser Momente, oft sogar mehrere. Genau deshalb lohnt es sich immer noch für mich, an vielen Abenden im Jahr auf eine Bühne zu steigen, um dort zu singen und zu spielen.Ich stehe morgens recht früh auf, danach meditiere ich meist, darauf folgt das Frühstück und dann setze ich mich für ein paar Stunden in mein Arbeitszimmer, um etwas Künstlerisches hinzubekommen. Es gibt praktisch keinen Tag, an dem ich nichts arbeite. Und ich versuche auch - ähnlich wie Thomas Mann es getan hat - mich nicht bei meiner Arbeit stören zu lassen.Schön wäre es! (grinst) Aber weit entfernt davon - ich werde Tag für Tag von Selbstzweifeln an mir und meiner Arbeit zerfressen. Ich denke, wenn man sich selbst beweihräuchert, entsteht letztendlich keine ernsthafte Kunst.___Weitere Informationen:

Buchtipp Zu Konstantin Weckers 70. Geburtstag am 1. Juni 2017 erscheint seine lang erwartete Autobiografie "Das ganze schrecklich schöne Leben" (480 Seiten, 24, 99 Euro, Gütersloher Verlagshaus) , die so ungewöhnlich ist wie das Leben und Schaffen des Kraftgenies der großen deutschen Liedermacher. Sein "uferloses" Leben hat dazu beigetragen, dass Konstantin Wecker zu einer öffentlichen Persönlichkeit gereift ist, deren Wort Gewicht hat und in Zeiten von Rechtsruck, Turbokapitalismus und Kriegspolitik absolut notwendig ist. Entstanden ist ein farbiges Puzzle, aus dem sich das Charakterbild eines Ausnahmekünstlers Stück für Stück zusammenfügt. "Sicherlich kein allzu edles Leben", so Konstantin Wecker selbstkritisch - und doch ein mutiges, von der Muse überreich geküsstes Leben, das unzählige Menschen inspiriert hat.

Bild: Richard Föhr