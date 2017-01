Kultur BY Bayern

17.01.2017

Bayreuth. Rund 50 Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren zählt der preisgekrönte Jugendchor "St. Peters Chorale" vom "St. Peters Lutheran Collage" aus Brisbane/Australien, der auf seiner diesjährigen Chorreise durch Deutschland, England und Frankreich auch in der evangelischen Pfarrkirche St. Johannis Station macht. Die jungen Sänger fühlen sich schon fast ein bisschen heimisch, waren sie in den vergangenen Jahren zweimal der Einladung des in Australien aufgewachsenen ehemaligen St. Johanniser Gemeindepfarrers Friedemann Hebart gefolgt.

1983 gegründet

Australische Ureinwohner

Gegründet wurde der Schülerchor 1983 von Graeme Morton. Seit 2012 steht er unter Leitung seiner Tochter Kathryn Morton. Traditionelle geistliche Musik, englische und australische Chormusik oder schwungvolle Volkssongs aus Schottland und Australien: Das Repertoire des Chors ist groß. Doch die Werke europäischer Komponisten sucht man in jenem Konzert vergeblich. Liegt doch der Schwerpunkt der diesjährigen Chorreise auf moderner australischer Musik und spätromantischen bis modernen Werken aus Großbritannien.Das ist sicher kein Zufall, denn die australische Musik stand lange unter einem deutlichen englischen Einfluss, bis sie in den 1960er und 1970er Jahren endlich ihre eigene Identität entwickelte. Heute erzählt die Musik von den australischen Ureinwohnern, den weiten Landschaften, aber auch von den vielen unterschiedlichen Menschen, die hier leben. So zum Beispiel "My Nurse and I" von Matthew Orlovich, das auf einem Gedicht basiert und eine Landschaft beschreibt, die die Leute ernährt, oder aber das lautmalerische, von sehr modernen Klängen geprägte "Until I Saw" vom "Großvater" der australischen Musik, Stephen Leek.Zugegeben, bisweilen klingt diese Musik etwas ungewohnt, aber sie ist manchmal verhalten, manchmal schwungvoll und immer ungeheuer reizvoll. Auch wenn die Sänger unter der engagierten Leitung von Kathryn Morton und gemeinsam mit Organist und Pianist Phillip Gearing schon bei der weltlichen und geistlichen Chormusik aus Großbritannien durchaus zu begeistern vermögen, blühen sie bei ihrer eigenen modernen Musik richtig auf. Sie sind mit Feuereifer bei der Sache, setzen gekonnt dynamische Akzente und lassen die zahlreichen Zuhörer teilhaben an der vielfältigen Musik Australiens.Klar, dass beim Konzert eines lutherischen Schulchores auch geistliche Werke nicht fehlen dürfen - wie zum Beispiel eine zeitgenössische Komposition von "Ubi Caritas" von Joseph Twist oder aber das mächtig-fröhliche und schwungvolle "Good Christian Folk Rejoice" von Ralph Morton. Es ist zweifelsohne ein Konzert, das sich lohnt, und Lust macht auf mehr.