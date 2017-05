Kultur Bayern

24.05.2017

Großartige Sänger, phantastisch Chöre, faszinierende Bühnenbilder, Stardirigent Petrenko böten optimale Voraussetzung für eine grandiose Neuinszenierung. dennoch funkt so gar nichts im neuen Münchner „Tannhäuser“.

Der frenetische Applaus gilt zu Recht den Sängern, allen voran der wunderbaren Sopranistin Anja Harteros als Elisabeth. Sie berührt mit ihrer charismatischen Stimme, vermittelt mit kraftvollen Timbre, weich und klar modulierten Höhen romantische Sehnsucht und engelshafte Unschuld Christian Gerhaher sticht mit lyrischen Schmelz als Wolfram von Eschenbach hervor. Georg Zeppenfelds Bass durchdringt die Inszenierung mit gütiger Tiefe. Stimmmächtig bietet Klaus Florian Vogt als Tannhäuser Paroli. Dass seiner Stimmlage emotionalisierendes Timbre fehlt, passt durchaus zur Interpretation Castelluccis.Für ihn ist der Tannhäuser, laut Programmheft, der vereinsamte Außenseiter schlechthin, überall und jeder Zeit am falschen Ort. Der Pfeil wird für Castelluccis Sinnbild den Wagnerianische Kosmos im Existentiellen, wobei er jegliche Romantik unterbindet, die Sänger, ohne jegliche Personenregie, zu Statisten der großen Weltenbühne degradiert und letztendlich Wagner in der Pathetik der Bilder verschwindet.Bereits die Ouvertüre bebildert Castelluccis mit zwei Dutzend barbusigen Jägerinnen. Wenn sie mit Pfeil und Bogen auf ein Auge zielen, es verschatten und sich das Auge durch eine raffinierte Videoprojektion (Marco Giusto) in ein Ohr verwandelt, gelingt Castellucci eine treffende Chiffre für Wagners „Gestisches Musiktheater“, allerdings wird durch langatmige Wiederholungsstrukturen Wagners opulente Fülle nicht unbedingt interessanter, auch wenn das Bayerische Staatsorchester unter Kirill Petrenko durch Klangqualität und Transparenz aufhorchen lässt. Den Venusberg konterkariert Castellucci als Berg von ausgepufften Leibern obenauf Venus (Elena Pankratow) als fette XXL-Urmutter, fernab jeglicher sinnlicher Verführung. Wie zähe Silikonmasse klebt die Lust an Tannhäuser. Dass er dahin später doch wieder zurück will, führt das Libretto völlig ad absurdum.Im zweiten Aufzug gelingen durch luftig sich bewegende weiße Vorhangfluten beschwingte Visualisierungen der Musik und lockern den starren Sängerwettstreit zumindest etwas auf, während der dritte Aufzug in Schwarz zwischen zwei Sarkophagen völlig erstarrt. Die Sängervornamen „Klaus“ und „Anja“ suggerieren die Allgegenwärtigkeit der Vergänglichkeit, intensiviert durch einen Schriftzug „einer Sekunde“ bis die kosmischen Jahrmilliarden vorausschauend. Der Mensch ist nichts als Staub signalisiert das sich wiederholende Bestattungsritual.Das alles ist durchaus stringent gedacht, fulminant umgesetzt, doch bewegungsstarr in Bilder gegossen bleibt Wagners „Tannhäuser“ auf der Strecke, berührt dieser „Tannhäuser“ trotz der außerordentlichen musikalischen Leistung wenig.