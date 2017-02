Politik BY Bayern

13.02.2017

11

0 13.02.201711

Es ist die Woche der Kontaktaufnahme. Der Vizepräsident, drei Minister und der Sicherheitsberater des neuen US-Präsidenten präsentieren in Europa dessen Außenpolitik.

Partnerschaft im Fokus

Brüssel, Bonn, München

Die Ankunft Trumps bedeutet das Ende des Westens, bei dem die USA der Fackelträger sind, dem die anderen nacheifern können. Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz

Münchener Sicherheitskonferenz Die Münchener Sicherheitskonferenz (MSC) hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten informellen Treffen von Sicherheits- und Außenpolitikern aus aller Welt entwickelt. Bei ihrer Gründung als "Wehrkundetagung" im Jahr 1963 stand vor allem transatlantische Partnerschaft im Zentrum. Nach Ende des Kalten Krieges entwickelte sich die alljährlich im Februar im Hotel "Bayerischer Hof" in der bayerischen Landeshauptstadt stattfindende Tagung zu einem Forum zur Debatte über friedliche Konfliktlösung und internationale Kooperation. Kern blieb aber die immer die transatlantische Partnerschaft. Seit der ehemalige Botschafter Wolfgang Ischinger im Jahr 2008 die Leitung übernommen hat, weitete er das Konzept aus. Es gibt Treffen zu ausgewählten Themen oder Regionen - unter anderem in den USA, in Russland, Afrika und in China. (paa)

München/Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt sich in diesem Jahr gleich zwei Tage Zeit für die Münchener Sicherheitskonferenz. Obwohl sie erst am Samstagvormittag zur Außen- und Sicherheitspolitik redet, reist die Regierungschefin bereits am Freitag nach München, um am Rande der Tagung den neuen Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres zu treffen.Von 17. bis 19. Februar 2017 versammeln sich unter dem Vorsitz von Botschafter Wolfgang Ischinger im Hotel Bayerischer Hof in der Landeshauptstadt mehr als 500 Politiker, Diplomaten und Militärs sowie Wissenschaftler. Ihre Themen sind unter anderem der Zustand der internationalen Ordnung und das Erstarken demokratiefeindlicher Kräfte. Vor allem aber steht die transatlantische Partnerschaft, das Kernthema der "Wehrkundetagung", als der die Konferenz 1963 startete, wie nie seit dem Ende des Kalten Krieges im Fokus.Die Frage, die alle - Partner, Freunde und Konkurrenten der USA - bewegt, lautet: Welchen Kurs schlägt die Regierung des neuen amerikanische Präsidenten Donald Trump ein?Bevor Merkel in München auf Vertreter der neuen US-Regierung trifft, empfängt sie im Kanzleramt in Berlin den kanadische Premier Justin Trudeau. Beim Mittagessen sprechen beide unter anderem über die deutsche-kanadischen Beziehungen, die internationale Lage sowie die Handelsbeziehungen und die Weltwirtschaft. Und: Merkel wird sich bei Trudeau über Trump erkundigen. Der 45-jährige Kanadier kann der Deutschen aus erster Hand seinen Eindruck schildern. Trudeau, der sich in letzter Zeit in der Flüchtlingsfrage auf die Zunge biss und nur über die wirtschaftlichen Beziehungen äußerte, besuchte den 70-jährigen Amerikaner am Montag im Weißen Haus.Am Samstag hören dann alle vom zweiten Mann der USA, wie sich sein Land die transatlantische Partnerschaft künftig vorstellt. US-Vizepräsident Mike Pence stellt die Außenpolitik des Weißen Hauses unter Trump vor. Ischinger, der es wie kein anderer versteht, durch markige Aussagen die Erwartungen an die Konferenz anzuheizen, gibt diesmal den Pessimisten. "Die Ankunft Trumps bedeutet das Ende des Westens, bei dem die USA der Fackelträger sind, dem die anderen nacheifern können", sagte er am Wochenende. Trump mache ihm Angst. Europa müsse jetzt diesen Verlust ersetzen, "damit der Westen als Modell und Vorbild - Stichwort Menschenrechte, Freiheit, Würde und Rolle des Einzelnen - nicht ganz verloren geht". Keine freundlichen Worte, die der Trump-Mannschaft entgegen schlagen.Für einige Europäer gibt es ein erstes Aufeinandertreffen mit der US-Mannschaft bereits am Mittwoch und Donnerstag bei der Nato in Brüssel oder am Donnerstag bei der G-20-Runde in Bonn. Dort nimmt auch russische Außenminister Sergej Lawrow teil. Nach München reisen neben Pence US-Sicherheitsberater Michael Flynn, Verteidigungsminister James Mattis und Heimatschutzminister John Kelly. Zudem kommt eine große Delegation aus dem Kongress, darunter Senator John McCain.