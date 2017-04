Politik BY Bayern

26.04.2017

Der Amoklauf von München im vergangenen Juli mit neun Toten war nach den Ermittlungen der Polizei ein Racheakt des damals 18-jährigen Todesschützen.

Vorbild Breivik

Bewaffnet in Zivil

Der Ermittlungsbericht lässt den Schluss zu, dass David S. aus rechtsradikalen politischen Motiven gehandelt hat. Katharina Schulze, Bündnis 90/Die Grünen

München. Zwar gebe es Hinweise auf eine "rechte Gesinnung" des Täters, der sich noch am Tatabend selbst erschoss, doch deuteten dessen Äußerungen vor und während des Amoklaufes auf einen Racheakt aus "Kränkung durch Mobbing" hin, erklärte der Inspekteur der bayerischen Polizei, Thomas Hampel, vor dem Innenausschuss des Landtags.In einem "Manifest" habe David S. geschrieben, die Tat sei eine "Rache an denen, die mich auf dem Gewissen haben". Zudem habe er in seiner unter falscher Identität vor der Tat abgesetzten Facebook-Einladung zu einem Treffen am späteren Tatort drei der ihn in der Kindheit bedrängenden Mobbing-Täter eingeladen. Diese waren aber nicht gekommen.Laut Hampel beschäftigte sich David S. schon längere Zeit intensiv mit Amokläufen - mit den Taten von Winnenden und Erfurt sowie dem Massenmord durch den Norweger Anders Breivik. Vor diesem Hintergrund sei der Tattag genau fünf Jahre nach Breiviks Attentat wohl nicht zufällig gewählt gewesen, meinte Hampel. Dass Breivik rechtsradikales Gedankengut verbreitete, sei aber nicht ursächlich für die Tat gewesen - auch wenn er mit der AfD sympathisiert und während eines Klinikaufenthaltes von Adolf Hitler geschwärmt und Hakenkreuze gemalt habe.Nach Hampels Darstellung war David S. von der 5. bis zur 8. Klasse fast täglichem Mobbing durch mehrere Mitschüler mit Wurzeln in der Türkei und auf dem Balkan ausgesetzt. Der seit frühester Kindheit psychisch kranke David habe durch das schulische Mobbing eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten, die mit Psychopharmaka und stationären Klinikaufenthalten behandelt worden sei. "Es ist davon auszugehen, dass die schreckliche Amoktat nicht politisch motiviert war, sondern dass Rache für jahrelanges Mobbing das Hauptmotiv des David S. war", erklärte Hampel.Binnen der drei Minuten seines Amoklaufs habe David S. acht Menschen getötet und fünf weitere zum Teil schwer verletzt. Die Polizei war vier Minuten nach den ersten Schüssen vor Ort. Bis zur Entwarnung in der Nacht waren 2300 Beamte im Einsatz. Insgesamt gingen bei der Polizei 4310 Notrufe ein, zudem mussten die Einsatzkräfte auf Gerüchte und Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken reagieren. Hampel sprach von einem der "größten Adhoc-Einsätze" der bayerischen Polizei in den vergangenen Jahrzehnten.Im Ausschuss wurde das Vorgehen der Polizei durchgängig gelobt. Kritische Nachfragen gab es wegen der Motivlage des Täters. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze erklärte, Der Ermittlungsbericht lasse den Schluss zu, dass David S. aus rechtsradikalen politischen Motiven gehandelt habe. Eva Gottstein (Freie Wähler) sah mit Blick auf die lange Mobbing-Vorgeschichte Versäumnisse an den Schulen. Das Kultusministerium müsse die Anti-Mobbing-Konzepte auf den Prüfstand stellen.Aus der SPD kamen Nachfragen zum Einsatz von Zivilpolizisten am Tatort. Diese nicht oder nur unzureichend gekennzeichneten Beamten hätten mit ihren Waffen für zusätzliche Verunsicherung gesorgt, klagte Peter Paul Gantzer (SPD). Hampel erklärte, dass die neue Einsatz- und Schutzkleidung für zivile Kräfte künftig mit deutlich erkennbarer und reflektierender Aufschrift versehen sei. Zudem soll als Lehre aus dem Amokeinsatz die Erreichbarkeit des Polizeifunks in geschlossenen Räumen verbessert und das Konzept zur zeitnahen Bürgerinformation über Facebook und Twitter ausgebaut werden.