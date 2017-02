Politik BY Bayern

Der Ausbau des schnellen Internets im ländlichen Raum kommt voran. Allerdings viel zu langsam moniert die Opposition im Landtag. Das wollen Staatsregierung und CSU nicht auf sich sitzen lassen.

München. In einer Aktuellen Stunde in Landtag haben die Freien Wähler von der Staatsregierung mehr Engagement beim Ausbau des schnellen Internet im ländlichen Raum gefordert. "Unser Ziel muss Glasfaser in jedem Haus sein", sagte der FW-Abgeordnete Thorsten Glauber. Vor allem Unternehmen auf dem Land seien oft noch unzureichend an das Breitbandnetz angeschlossen. Laut jüngsten Umfragen seien in der Oberpfalz nur 45 Prozent der Unternehmen mit der verfügbaren Übertragungsgeschwindigkeit zufrieden.FW-Fraktionschef Hubert Aiwanger kritisierte, dass Kommunen oft nicht den Ausbaustandard erhielten, der ihnen versprochen worden sei. Er verlangte von Heimatminister Markus Söder, den tatsächlichen Ausbau einer regelmäßigen Erfolgskontrolle zu unterziehen. "Die Sache darf für den Minister nicht damit erledigt sein, wenn das Selfie mit dem Förderbescheid geknipst ist", mahnte Aiwanger. Allein in seinem Heimatbezirk Niederbayern seien ihm 13 Gemeinden mit erheblichen Problemen bei Ausbau und Umsetzung der Breitbandanschlüsse bekannt. Kritik kam auch von Markus Ganserer (Grüne). Beim schnellen Internet sei Bayern bundesweit nur Mittelmaß. Nach Daten der Bundesregierung liege der Freistaat bei der Quote der mit 50 MBit/s angeschlossenen Haushalte nur auf Rang 11. "Die CSU betreibt den schnellen Ausbau des langsamen Internet", höhnte Ganserer.Nach Ansicht von Annette Karl (SPD) kommt der Breitbandausbau in Bayern durchaus in Schwung, doch hinke der ländliche Raum der Entwicklung in den Städten weiter hinterher. Neben dem Breitband- müsse auch das Mobilfunknetz ertüchtigt werden.Söder verteidigte das Breitbandförderprogramm. Seit Ende 2013 seien darüber mehr als 900 000 Haushalte angeschlossen worden. Mit dem neuen Höfe-Bonus und der Gigabit-Offensive für Unternehmen komme man der flächendeckenden Versorgung immer näher. Der CSU-Abgeordnete Klaus Holetschek sagte, die Opposition rede ein "bundesweit beispielloses Förderprogramm" schlecht. Derzeit werde an einem Folgeprogramm gearbeitet, das ab 2018 die Teilhabe aller Regionen Bayerns am technischen Fortschritt ermöglichen soll.