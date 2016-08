Ansturm auf den "kleinen Waffenschein"

Politik BY Bayern

München. Immer mehr Menschen in Bayern besitzen einen sogenannten "kleinen Waffenschein". Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums haben die Behörden bis Ende Juni insgesamt 71 608 dieser Scheine, die zum Führen von Reizgas-, Schreckschuss- und Signalwaffen berechtigen, ausgestellt. Ende Oktober 2015 waren es lediglich 46 690. Über die Ursachen dieser Entwicklung lässt sich laut Ministerium nur spekulieren. Die Antragsteller müssen nicht angeben, wozu sie den "kleinen Waffenschein" benötigen. Man könne jedoch annehmen, dass die starke Zunahme Ausdruck einer gewissen Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung ist. Diese stehe jedoch in Widerspruch zu der objektiven Sicherheitslage, die sich auch in den letzten Monaten nicht verschlechtert habe, so der Sprecher.