München.

09.02.2017

09.02.2017

München. Nach dem Rückzug von SPD-Landeschef Florian Pronold deutet sich ein Duell um dessen Nachfolge an: Nach SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen erwägt auch der Münchener Landtagsabgeordnete Florian von Brunn eine Kandidatur. Endgültig wolle er sich in der kommenden Woche entscheiden, sagte der 48-Jährige am Donnerstag.

Pronold hatte am vergangenen Freitag angekündigt, sich auf dem Parteitag im Mai nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Als seine Wunsch-Nachfolgerin - und als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018 - schlug er Kohnen vor. Diese erklärte daraufhin am Wochenende ihre Kandidatur, schlug aber im Falle mehrerer Bewerber eine Urwahl vor, an der sich alle SPD-Mitglieder beteiligen können. Kandidaten können sich bis Ende Februar melden. Dann soll es noch vor dem Parteitag im Mai die Urwahl geben. Der Sieger soll dann auf dem Parteitag als neuer Landesvorsitzender bestätigt werden. "Es ist ein basisdemokratisches Verfahren, wo es nur gut sein kann, wenn es mehrere Bewerber gibt", sagte von Brunn. Zudem dürfe die SPD nicht nur "auf den Schulz-Effekt vertrauen", sagte er mit Blick auf das Umfrage-Plus seit der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz. Es brauche einen Wettbewerb um die besten Rezepte und Ideen, um die bayerische SPD zu stärken. Von Brunn hat sich in der Vergangenheit als Umwelt- und Verbraucherschutzexperte der Landtags-SPD einen Namen gemacht.