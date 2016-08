Politik BY Bayern

30.08.2016

Bamberg. Wegen Bauarbeiten sind zwischen Bamberg und Lichtenfels monatelang keine Züge gefahren - jetzt will die Bahn die Strecke wieder öffnen. Zumindest sei das geplant, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag. "Vom 4. September an fährt wieder alles, einschließlich ICE." Auf der Strecke war der Regional- und Fernverkehr zwischen Hallstadt und Bad Staffelstein seit 12. Januar diesen Jahres für Züge gesperrt gewesen. Für die ausfallenden Regionalzüge sind bis zur Öffnung der Strecke Busse im Einsatz, der ICE-Verkehr wird über Fulda und Erfurt umgeleitet. Sollte die Öffnung des Abschnitts Hallstadt-Bad Staffelstein wie geplant funktionieren, läge die Deutsche Bahn bei der Großbaustelle für die ICE-Strecke Nürnberg-Berlin in der Nähe von Bamberg im Zeitplan. Bild: dpa