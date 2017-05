Politik BY Bayern

Schweinfurt. Natascha Kohnen ist eine zierliche Frau ohne Allüren. Sie ist nicht ständig von einem Gefolge wichtiger und sich wichtig nehmender Menschen umschwirrt. Aber sie weiß auch, was sie will, und sie ist eine Freundin der klaren Ansage. Ihre Parteitagsrede mag kurz gewesen sein, aber ein paar Pflöcke der Abgrenzung zur CSU schlägt die neue Chefin der Bayern-SPD schon ein. Ein paar deutliche Hinweise zur Lage der SPD äußert sie auch.

Fünf Fragen an SPD-Generalsekretär Uli Grötsch Herr Grötsch, die Bayern-SPD startet mal wieder einen Neuanfang. Warum klappt es dieses Mal?



Grötsch: Ich nehme auf diesem Parteitag ein Klima wahr, das ich bei der Bayern-SPD noch nicht kannte. Alle, die ich hier treffe, sind in einer Aufbruchstimmung, und alle die für ein Amt kandidieren, haben richtig Lust auf Arbeit. So habe ich das noch nie erlebt.



Nicht an der CSU abarbeiten, auf zentrale Themen konzentrieren, mehr Teamarbeit - das haben schon frühere Vorstände als Erfolgsrezept ausgegeben ...



Natascha Kohnen hat in den letzten acht Jahren als Generalsekretärin schon bewiesen, dass sie für diesen integrativen und solidarischen Politikstil steht. Das war auch einer der Gründe, warum ich Ja gesagt habe, als sie mich gefragt hat, ob ich ihr Generalsekretär werden will.



Es wird viel über soziale Gerechtigkeit geredet. Den Bürgern brennt nach Umfragen aber vor allem die innere Sicherheit auf den Nägeln. War es ein Fehler Kohnens, dieses Thema in ihrer Rede nicht angesprochen zu haben?



Nein, weil ich das Thema innere Sicherheit besetze. Wir haben uns abgesprochen, dass ich mich als Bundestagsabgeordneter vor allem zu den bundespolitischen Themen äußern werde. Ich bin Mitglied im Innenausschuss des Bundestags und bei der SPD-Bundestagsfraktion für die innere Sicherheit zuständig. Alles, was wir dazu im Bundestag beschließen, hat konkrete Auswirkungen auf Bayern.



Wie wollen Sie den Spagat zwischen dem Bundestagsmandat in Berlin und dem neuen Job in München hinkriegen?



Die Landesgeschäftsstelle in München braucht keinen ständigen Aufpasser. Ich werde weiter meine Aufgaben in Berlin erledigen, aber jede Woche einen Tag in München sein. Außerdem will ich meine Arbeit als Abgeordneter in der nördlichen Oberpfalz nicht vernachlässigen. So wie wir die Aufgabenverteilung besprochen haben, werden wir das gut hinkriegen, ohne dass meine Arbeit für die Heimat leidet.



Was ist Ihr Ziel für die Landtagswahl 2018?



Für die SPD ein sehr sehr gutes Ergebnis einfahren und während des Wahlkampfs deutlich machen, dass Natascha Kohnen eine sehr charmante Alternative zu Horst Seehofer ist, und dass sie für das andere Bayern steht - nicht für das laute rüpelhafte Haudrauf-Bayern, sondern für das junge frische und charmante Bayern. (jum)

Martin Schulz ist nicht viel größer als Kohnen. Doch wo er auftritt, bildet sich sofort eine Menschentraube. Trotz der für die SPD ernüchternden Landtagswahlen der vergangenen Wochen ist der Schulz-Hype auf dem SPD-Parteitag in Schweinfurt ungebremst. Er ist noch nicht einmal da, setzt schon ein Johlen, Klatschen und Rufen ein, als ob der Mann aus Würselen schon Kanzler wäre. Dabei führt sein Marsch gerade durch eine extrem steinige Wegstrecke.Zwei Menschen, zwei Modelle, ein Ziel: Kohnen und Schulz wollen die SPD wieder regierungsfähig machen, beide haben jüngst langjährige, aber wenig beliebte Vorsitzende abgelöst. "Einer für alle, alle für einen", belebt Kohnen das Lebensmotto der Musketiere wieder. Für den 100-Prozent-Mann Schulz galt das bei seiner Wahl zum SPD-Chef auch, Kohnen bleibt in Schweinfurt bei 88,3 Prozent stecken. Ihr wohl Gesonnene sind ein wenig enttäuscht, dass die Zahl nicht mit einer 9 beginnt als Zeichen für einen kraftvollen Neustart. Aber Bayerns SPD ist eben ein komplexer Haufen. "Leider gibt es in dieser Partei immer welche, die alte Rechnungen offen haben", seufzt der Landtagsabgeordnete Klaus Adelt.Kohnen scheinen diese Zahlenspiele herzlich egal zu sein. Sie genießt die vielen Umarmungen nach ihrer Wahl, registriert aber auch den eher förmlichen Handschlag ihres ärgsten Rivalen bei der vorangegangenen Mitgliederbefragung, des Umweltpolitikers Florian von Brunn. "Mit meinem Ergebnis geht es mir sehr gut", sagt sie und kommt dann richtig ins Schwärmen beim Blick auf die ihr zugewählte Führungsriege. Ihr Kandidat für das Amt des Generalsekretärs, der Oberpfälzer Uli Grötsch, wird Stimmenkönig an diesem Tag, mit der Gewerkschafterin Marietta Eder und der bei der Bundestagsnominierung noch durchgefallenen Juso-Chefin Johanna Uekermann rücken zwei junge bis sehr junge Frauen auf.Eine "ganz tolle Mischung" sei das, freut sich Kohnen. Schon in ihrer Rede vorher hat sie betont, bei aller Notwendigkeit der Einbeziehung erfahrener Kräfte die Wünsche und Ideen der jungen Leute nicht zu vergessen. "Wir dürfen auf keinen Fall weiter Politik über die Köpfe der Jungen hinweg machen", mahnt sie ihre Partei. Diese sollten nicht nur mitreden dürfen, ihnen müsse auch Verantwortung übertragen werden, damit sie ihre Zukunft mitgestalten könnten. Den Leitantrag des Vorstands zur sozialen Gerechtigkeit stellt nicht sie vor, das überlässt sie gleich Uekermann. Ihre eigene, für einen Parteitag extrem kurze 14 Minuten lange Rede verteidigt sie als "kurz und knackig". Sie will anderen Raum zur Profilierung geben, den propagierten Teamgedanken leben.Auch in Grötsch scheint sie so einen feurigen Jungen entdeckt zu haben, einen, mit dem sich auch die Parteilinke eingebunden fühlen darf. Gerechte Bildung, gerechte Arbeit, Schulterschluss mit Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden - das hat sich Grötsch auf die Fahnen geschrieben. "Als Generalsekretär werde ich mit voller Kraft dafür arbeiten, dass die Bayern-SPD hörbarer, sichtbarer und spürbarer wird", verspricht er. "Ich will mich zerreißen für die Bayern-SPD, es ist mir eine Ehre, das jeden Tag an vorderster Front zu tun." So etwas kommt gut an bei den Delegierten.Aber richtig in Wallung geraten sie erst bei Schulz. Ungeachtet der aktuellen "Durststrecke" bekräftigt er seinen Anspruch, im Herbst Kanzler zu werden. Er hämmert den Delegierten seine Parolen von der sozialen Gerechtigkeit, von Investitionen in die Zukunft, vom starken Deutschland im starken Europa und vom Kampf gegen den Rechtspopulismus und einen neuen Rüstungswettlauf ein. Und er gibt den Wahlkämpfer. Mit ihren angeblich so "wuchtigen" Steuersenkungsversprechen betrieben CDU und CSU ein "unseriöse Finanzpolitik". Statt staatliches Geld dafür auszugeben, sollte es lieber für beitragsfreie Bildung von der Kita bis zum Uni-Abschluss oder dem Meisterbrief eingesetzt werden. Am liebsten würden wohl viele in Bayerns SPD "den Martin" bei sich behalten. Aber der muss weiter - Menschen von sich überzeugen.