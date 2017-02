Politik BY Bayern

08.02.2017

München. Wenige Tage vor der Bundespräsidentenwahl hat sich CSU-Chef Horst Seehofer nochmals klar zum gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD, Frank-Walter Steinmeier, bekannt. "Ich werde ihn wählen, und ich werde auch meinen politischen Freunden empfehlen, ihn zu wählen, und zwar aus Überzeugung", sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag im Landtag in München, wo Steinmeier zu Gast war.

Der SPD-Politiker werde das Amt mit Statur und Würde und mit hoher Qualität fortführen. Zudem sei Steinmeier erfahren im In- und Ausland, ein Mann des Ausgleichs. Er werde seinen Beitrag leisten, um zu helfen, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden und den Zusammenhalt zu fördern, betonte Seehofer. Steinmeier versprach, er wolle ein "Mutmacher" sein. "Wir haben die Kraft, uns aus Krisen zu befreien", sagte er. Die Demokratie in Deutschland ruhe auf einem stabilen Fundament. Man müsse aber aufpassen, dass dieses Fundament nicht ins Rutschen komme. Steinmeier plädierte für die "Lust am demokratischen Streit".