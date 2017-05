Politik BY Bayern

15.05.2017

5

0 15.05.2017

Seit Jahren kennt die Bevölkerungsentwicklung in Bayern nur eine Richtung - steil nach oben. Aber nicht der ganze Freistaat kann von dem hohen Zuzug profitieren. Immerhin haben nun einige Regionen die Wende geschafft.

Mehr Arbeitsplätze

Studentenzahl verdoppelt

Bund Naturschutz will aussteigen Wegen der Pläne von Markus Söder, die Ausweisung von Gewerbeflächen auf dem Land weiter zu erleichtern, erwägt der Bund Naturschutz (BN) den Ausstieg aus dem bayernweiten "Bündnis zum Flächensparen". Dieses war 2003 unter der Federführung von Umwelt- und Innenministerium gegründet worden, um den Flächenverbrauch zu reduzieren. "Wir waren auf einem guten Weg, aber mit der geplanten Lockerung des Anbindegebots im Landesentwicklungsprogramm sind wir von den Zielen weiter entfernt denn je", klagte BN-Vorsitzender Hubert Weiger in München. Er appellierte an die CSU im Landtag, sich den Plänen Söders zu widersetzen. Schon die 2013 beschlossenen Ausnahmen vom Anbindegebot hätten den Flächenverbrauch steigen lassen. Eine weitere Lockerung wäre laut Weiger der "endgültige Todesstoß für die offene Landschaft in unserer Heimat". (jum)

München. Heimatminister Markus Söder hat eine positive Bilanz seiner 2013 gestarteten "Heimatstrategie" zur Stärkung der ländlichen Regionen gezogen. "Unsere Strategie wirkt, der ländliche Raum wird stärker und verdichtet sich", sagte Söder bei der Vorlage seines neuen "Heimatberichts". Auf Basis der für 2015 vorliegenden Daten habe die Bevölkerungszahl in 89 von 96 Landkreisen und kreisfreien Städten zugenommen, überall gebe es steigende Beschäftigten- und sinkende Arbeitslosenzahlen. Das Wachstum in den Städten gehe dabei nicht mehr zulasten der ländlichen Räume. Vor allem in den strukturschwachen Regionen spüre er eine "Aufbruchstimmung".Als erfreulich wertete Söder die Entwicklung in der Oberpfalz. Dort sei die Bevölkerungszahl 2015 noch einmal um 0,9 Prozent gestiegen. In der Stadt Amberg und den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Tirschenreuth sei der Einwohnerrückgang gestoppt worden. Der nach wie vor vorhandene Sterbeüberschuss bei insgesamt positiver Geburtenentwicklung sei durch Zuzüge in die Oberpfalz mehr als ausgeglichen worden. Geringe Einwohnerverluste seien nur noch im Kreis Neustadt/WN verzeichnet worden. "Auch hier wollen die Umkehr schaffen", kündigte Söder an. Die Zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze sei in der Oberpfalz 2016 um 2,8 Prozent auf 447 000 gestiegen, die Arbeitslosenquote von 3,3 auf 3,2 Prozent gesunken.Nach den von Söder vorgelegten Zahlen stieg 2015 die Bevölkerungszahl Bayerns im ländlichen Raum um ein Prozent auf 7,18 Millionen. Der Zuwachs lag damit leicht unter dem bayerischen Durchschnitt. Vom positiven Wanderungssaldo von knapp 164 000 Personen nach Bayern profitierte der ländliche Raum zu mehr als zur Hälfte.In alle bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte seien mehr Menschen zu- als abgewandert, berichtete Söder. 98 Prozent der Zuwanderer stammten aus dem Ausland, knapp die Hälfte davon aus der EU. Er gehe davon aus, dass sich dieser Trend wegen des Zuzugs an Flüchtlingen und Asylbewerbern auch 2016 fortgesetzt habe. Positiv habe sich für die ländlichen Räume auch der Ausbau der Hochschulen ausgewirkt. Seit 2005 habe sich die Zahl der an den regionalen Hochschulen Studierenden fast verdoppelt.Neue Impulse erhofft sich Söder von den geplanten Behördenverlagerungen und neuen aktivierenden Elementen im Landesentwicklungsprogramm. "Jede Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung bringt auch Bevölkerungswachstum in die ländlichen Räume", sagte er. Zugleich wehrte er sich gegen Kritik an den vermeintlich zu wenig zielgenauen Hilfen für finanzschwache Kommunen. So seien die Finanzzuweisungen an Städte und Gemeinden in seiner Amtszeit von sechs auf neun Milliarden Euro gestiegen, die Stabilisierungshilfen für stark verschuldete Kommunen hätten bei 80 Prozent der Gemeinden zu einem Abbau der Kreditlasten und damit zu einem größeren Freiraum für Investitionen geführt. "Dieser breite Förderansatz hat für den ländlichen Raum die größte Wirkung", urteilte Söder.