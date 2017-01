Politik BY Bayern

21.01.2017





München. Bundespräsident Joachim Gauck hat dazu aufgerufen, die Demokratie energisch gegen "Gefühlswallungen" von den Rändern der Gesellschaft zu verteidigen. "Unsere Demokratie steht in starkem Gegenwind, aber sie ist nicht im Rutschen, sondern sie ist etabliert", sagte Gauck am Freitag bei einem Festakt zum 50. Bestehen der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung in München. Jetzt müsse man nur noch dafür sorgen, dass die Menschen in der Mitte der Gesellschaft "erwachen und begreifen, dass Demokratie in jeder Generation nicht neu erfunden, aber neu gesichert werden muss".

Demokratie stabilisieren

Hanns-Seidel-Stiftung und die Oberpfalz Die nach dem CSU-Politiker und früheren bayerischen Ministerpräsidenten Hanns Seidel (1901-1961) benannte Stiftung wurde 1967 gegründet. Ziel ihrer Arbeit ist laut Satzung, die "demokratische und staatsbürgerliche Bildung des deutschen Volkes auf christlicher Grundlage" zu fördern. Zum Kerngeschäft gehören außerdem Politikanalyse und Politikberatung. Maßgeblich aufgebaut wurde die Stiftung vom damaligen Staatssekretär und späteren Sozialminister Fritz Pirkl (1925-1993), einem gebürtigen Sulzbach-Rosenberger. Pirkl übte das Amt des Vorsitzenden von der Gründung der Stiftung bis zu seinem Tod 1993 aus.



Die Zentrale der Hanns-Seidel-Stiftung ist in München. Dazu kommt ein Bildungszentrum im oberfränkischen Kloster Banz. Von 1975 bis März 2016 hatte die CSU-nahe Stiftung auch ihr langjähriges Domizil in Wildbad Kreuth. Der Mietvertrag mit dem Eigentümer, dem Haus Wittelsbach, wurde aus Kostengründen nicht verlängert.



Die Stiftung ist weltweit aktiv, darunter an Brennpunkten wie in der Ukraine, in Ägypten und Myanmar. Der Sulzbach-Rosenberger Markus Ehm leitete bis vergangenes Jahr das Büro der Stiftung in Moskau, nun hat er das Büro in Brüssel übernommen. (dpa/räd)

"Wir wollen doch nicht, das die Gefühlswallungen von den Rändern der Gesellschaft so stark werden, dass eine träge gewordene Mitte denkt, man kann da gar nichts machen, die Zeiten sind eben schlecht", sagte Gauck und betonte: "Es sind gute Zeiten für den Kampf für unsere Demokratie." Gauck wandte sich vehement gegen das Akzeptieren von Lügen als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Eine Lüge sei "das Rezept aller Antidemokraten, von Rechts wie Links", sagte er. "Wer behauptet, es gebe allenfalls so etwas wie eine gefühlte Wirklichkeit, tut das oft, um die Regeln neu zu bestimmen", kritisierte der Bundespräsident. "In dessen antidemokratischen Spiel sticht nicht das Argument, sondern die Emotion." Wenn die Gesellschaft für deutsche Sprache den Begriff "postfaktisch" zuletzt zum Wort des Jahres erklärt habe, dann zeige dies die große Aufgabe politischer Stiftungen, betonte Gauck.Als zentrale Aufgabe aller politischen Stiftungen bezeichnete er die "Erziehung" zur Demokratie und zur Freiheit, zum verantwortungsvollen Gebrauch der Freiheit. Damit trügen diese zur Stabilisierung der Demokratie in Deutschland bei. "Politisches Engagement, Zivilcourage und Toleranz müssen auch in Zukunft vermittelt werden", betonte er. Die Stiftungsvorsitzende Ursula Männle erinnerte an eine Äußerung des früheren bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Hanns Seidel. Dieser hatte 1961 - also lange vor Facebook, Twitter & Co. - mit Blick auf die damals modernen Massenkommunikationsmittel geschrieben: "Je vollendeter die Technik der publizistischen Mittel sich steigert, um so überzeugender kann damit gelogen werden."Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer mahnte: "Demokratie ist kein Geschenk, keine Selbstverständlichkeit." Demokratie brauche den Einsatz gegen jede Form von Extremismus. "Demokratie ist wertvoll. Sie ist ein Schatz, den wir uns in Deutschland nie wieder aus der Hand nehmen lassen dürfen", sagte er.