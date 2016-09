Politik BY Bayern

07.09.2016

München. CSU-Chef Horst Seehofer fordert Korrekturen am geplanten Bundesteilhabegesetz, das ein selbstständigeres Leben und Arbeiten von Menschen mit Behinderungen zum Ziel hat. Der Ministerpräsident stellte sich am Dienstag voll hinter Forderungen der Lebenshilfe Bayern und weiterer Wohlfahrtsverbände, denen die Verbesserungen nicht weit genug gehen - und die sogar Verschlechterungen für manche behinderte Menschen befürchten. Er werde "das Menschenmögliche, was in bayerischer Macht liegt", tun, um das Anliegen durchzusetzen, sagte Seehofer in München. Notfalls müsse der Koalitionsausschuss entscheiden. Das Bundeskabinett hatte das Gesetz nach jahrelangen Vorbereitungen Ende Juni beschlossen.