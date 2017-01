Politik BY Bayern

Bad Staffelstein. Die CSU-Landtagsfraktion hat auf ihrer Winterklausur im oberfränkischen Kloster Banz drei Papiere verabschiedet: zur Sicherheits-, zur Wirtschafts- und zur Wohnungsbaupolitik. Auszüge aus den Konzepten im Überblick:

Sicherheit: Extremisten und Gefährder sollen in Bayern bereits in Kürze mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden können. Zudem sollen sie leichter als bisher vorbeugend in Gewahrsam genommen werden können. Dazu soll das bayerische Polizeiaufgabengesetz so schnell wie möglich geändert werden.In Passau soll eine spezielle Hafteinrichtung für ausreisepflichtige Ausländer entstehen: "eine bundesweit einzigartige kombinierte Einrichtung zum Vollzug von Straf- und Abschiebungshaft, in der auch Gefährder untergebracht werden können". Die Videoüberwachung soll ausgebaut, die Speicherfristen sollen von drei Wochen auf zwei Monate verlängert werden. Wo Bayern nicht alleine handeln kann und der Bund zuständig ist, will die Staatsregierung in Berlin nun den nötigen Druck aufbauen.Wirtschaft: In dem Papier bekräftigt die Fraktion unter anderem die Forderung nach kräftigen Steuerentlastungen und ihr klares Ja zu den Freihandelsabkommen Ceta und TTIP. Zudem kündigt sie eine Fortsetzung der Digitalisierungs- und Breitband-Strategie an. Industrie- und Gewerbegebiete sollen demnach mit einer Datenrate von mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgt werden. Die CSU will die Forschungsförderung erhöhen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Zudem spricht sich die Fraktion für die umstrittene dritte Startbahn in München aus: "Wir werden ... aufgrund steigender Flugbewegungen uns dafür einsetzen, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass zeitnah die dritte Startbahn am Flughafen München realisiert wird", heißt es dazu in dem Papier.Wohnungsbau: Die CSU fordert "politische Vorfahrt" für Wohnungsbau, etwa in der Bauplanung und im Steuerrecht - hier müsse der Bund die entsprechenden Weichen stellen. Der Neubau von Wohnungen dürfe nicht durch immer neue rechtliche und administrative Anforderungen und zu hohe Baustandards immer weiter verteuert werden. Investoren sollen zudem durch "vernünftige" Abschreibungsregeln unterstützt werden.