11.05.2017

Die CSU ist stolz auf ihre Heimatstrategie. Als letztes Puzzleteil fehlt noch die Reform des Landesentwicklungsprogramms. Doch die kommt außerhalb der CSU nicht gut an. Aber ändert das etwas?

Opposition unbeeindruckt

München. Heimatminister Markus Söder scheint so schnell nichts aus der Ruhe zu bringen. Da zerlegen 26 Experten aus verschiedenen Fachbereichen seine Pläne zur Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) fast unisono und Punkt für Punkt in die Einzelteile, doch Söder ficht das nicht an. Er habe die Stellungnahmen gelesen, berichtet er trocken im Wirtschaftsausschuss des Landtags, doch Grund für Änderungen sehe er nicht. "Ich glaube, dass an dieser Stelle die Praxis die Theorie schlägt", bürstet Söder die geballte Kritik ab. Die Bürgermeister Bayerns fänden seinen Entwurf gut, das sei für ihn die Richtschnur.Die vielfach vorgetragenen Warnungen, die inflationäre Neuausweisung Zentraler Orte und die erleichterte Genehmigung von Gewerbegebieten auf der grünen Wiese würden die Landschaft verschandeln und gerade finanzschwache Gemeinden im ländlichen Raum noch weiter abhängen, hält Söder für nicht stichhaltig. Sein LEP-Entwurf sei "moderat und modern" und schaffe eine Balance zwischen den Entwicklungen in den Ballungsräumen und den ländlichen Gegenden. Leitbild sei eine Dezentralisierung von Kompetenzen und das Aktivieren der ländlichen Räume. "Wir lassen mehr Demokratie und Mündigkeit der Bürger zu", betont er. Das LEP dürfe schließlich "kein Verhinderungsprogramm" sein, sondern müsse den Gemeinden neue Entwicklungschancen bieten. Von einer "Totalbetonierung" Bayerns könne dabei keine Rede sein.Die Opposition überzeugt Söder damit nicht. "Dieser Entwurf tut Bayern nicht gut und darf so nicht umgesetzt werden", urteilt der Grüne Martin Stümpfig harsch. "Hier werden Schranken eingerissen, die sich Jahrzehnte bewährt und unser Bayern so liebenswert gemacht haben." Söder nehme der Landesplanung wichtige Leitplanken, die für eine geordnete und abgestimmte Entwicklung in den Regionen unentbehrlich seien. Damit beschwöre der Minister einen "neoliberalen Geist" herauf, unter dem die Umwelt und finanzschwache Kommunen zu leiden hätten.Die SPD-Abgeordnete Annette Karl bezeichnete es als "sehr bedenklich", dass Söder die massive Kritik der Experten einfach an sich abprallen lasse. "Pure Ignoranz" spreche aus seinem Verhalten. Karl widerspricht Söders Auffassung, dass die LEP-Fortschreibung für einen Ausgleich zwischen strukturschwachen und -starken Regionen sorge. Denn Söder verteile Zuwendung mit der Gießkanne, anstatt gezielt jenen zu helfen, die Unterstützung am dringendsten bräuchten. Konkrete Konzepte hin zum Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse biete er nicht.Söder bleibt bei seiner Linie und bezeichnet die Kritik der Opposition als "unangemessene Panikbeschreibung". Ihn störe auch die "Bevormundung und Reglementierung" in deren Aussagen. Hinter ihn stellt sich ganz offiziell die CSU-Fraktion, allen voran der Abgeordnete Walter Nussel. Nach seiner Ansicht werde die Debatte ums LEP zu einseitig geführt, sagt er. Man dürfe die wirtschaftliche Entwicklung Bayerns nicht aus dem Auge verlieren. "Wir können uns Vieles in der Ökologie nur leisten, weil wir wirtschaftlich erfolgreich sind", erklärt Nussel.Am Rande der Sitzung hört man allerdings, dass die Phalanx der kritischen Experten bei einigen CSU-Abgeordneten doch Eindruck hinterlassen hat. So erklärt sich auch der Hinweis des Vorsitzenden Erwin Huber (CSU) zum Schluss der Ausschussdebatte: "Das letzte Wort hat für heute der Minister." Die Worte "für heute" betont er besonders.